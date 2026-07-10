El tardeo más gamberro llega a Montehermoso para cerrar el Orgullo este sábado

Aún con la resaca de los primeros días de la celebración del Orgullo, iniciada en Montehermoso este lunes, llega ahora la actividad que pondrá el broche final al programa, que este año se presenta bajo el nombre de Montehermoso con Orgullo. Y lo hará con una propuesta pensada para cerrar la semana por todo lo alto, con humor, música, color y un formato que convierte al público en parte esencial del espectáculo.

La cita será este sábado, a partir de las 22:00 horas, en la Plaza de la Constitución, donde aterrizará Loco Bongo, uno de los formatos de tardeo más conocidos y desenfadados del panorama nacional.

La actividad, de acceso gratuito, transformará el centro del municipio en una gran fiesta al aire libre inspirada en los concursos televisivos de los años 90, en la que se mezclarán pruebas absurdas, animación continua, música y una estética abiertamente festiva ligada a la celebración del Orgullo.

Un cierre a lo grande

El Ayuntamiento ha planteado esta propuesta como "la gran actividad de clausura" del programa de este año. Después de varios días de celebración, sensibilización y ambiente festivo, Montehermoso reserva para el sábado una cita con vocación claramente popular, pensada para atraer tanto a vecinos como a visitantes y para convertir la plaza en un espacio de encuentro abierto, desenfadado y diverso.

La elección de Loco Bongo se debe a que el formato en que se presenta se ha hecho conocido precisamente por su capacidad para generar un ambiente participativo en el que la gente no se limita a mirar, sino que entra de lleno en el juego.

Colores intensos, estética retro y guiños al universo pop son algunas de las claves que definen a este espectáculo que se presenta como "el tardeo más gamberro".

Sesión musical con el público como protagonista

Lejos de ser un simple concierto o una sesión musical, Loco Bongo funciona como un espectáculo híbrido. Su fórmula mezcla la nostalgia de los concursos de televisión de los años 90 con música, humor, pruebas escénicas y participación directa del público.

A la entrada, los asistentes suelen recibir cartones para participar en una especie de bingo-show, y quienes completan línea o "bongo", en lugar de bingo, pueden acabar subiendo al escenario para enfrentarse a retos disparatados y divertidos.

A ese componente lúdico se suman los temazos de los 80, 90 y 2000, la presencia de artistas y presentadores con una estética muy marcada, y una puesta en escena que suele apoyarse en el exceso, la parodia y la energía continua. El resultado es una propuesta donde lo importante no es solo lo que ocurre sobre el escenario, sino la atmósfera colectiva que se genera alrededor.

Orgullo, música y plaza pública

El hecho de que esta actividad cierre el programa Montehermoso con Orgullo añade además una lectura simbólica al evento. No se trata únicamente de ofrecer una noche de ocio, sino de hacerlo desde una celebración que reivindica la diversidad y la visibilidad en el espacio público.

Que el cierre tenga lugar en la Plaza de la Constitución mantiene esa objetivo que persigue el evento: ofrecer una fiesta abierta que sirva de punto de encuentro para vecinos y visitantes en uno de los lugares más visibles del municipio.

La propuesta se mueve así en un terreno donde caben la celebración, el humor y la convivencia. Frente a formatos más solemnes o cerrados, aquí el tono es claramente festivo, con una invitación directa a participar, reír, bailar y dejarse llevar por una noche pensada para romper la rutina.

Una noche para dejar huella

Todo apunta a que Montehermoso despedirá esta edición del Orgullo con una de esas citas que no pasan desapercibidas. La combinación de espectáculo, acceso libre, música generacional, pruebas en directo y una plaza convertida en escenario deja entrever una noche de mucha afluencia y de ambiente especialmente vivo.

Con este formato la actividad aspira a ser uno de esos eventos que se recuerdan por conseguir que un pueblo entero se eche a la calle. En Montehermoso, este sábado, el cierre del Orgullo llega con la idea de reivindicar la diversidad una vez más, y lo hace de la mano de una fiesta que, más allá del ruido y del color, también diga algo importante sobre quién celebra y cómo quiere hacerlo.