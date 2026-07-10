Navas del Madroño se consolida como referente en el ámbito cultural

En Navas del Madroño el 26 de junio, se presentó el premio Manuel Bartolomé Cossío, concedido por la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico- Edicativo (SEPHE) y recogido por el alcalde en Teruel. Este reconocimiento premia la encomiable labor de conservación y divulgación de la memoria pedagógica. Esta presentación estuvo acompañada de la entrega de diplomas a los primeros embajadores del Centro Nacional de las Escuelas Viajeras de Navas del Madroño.

Este logro supone un paso definitivo en el firme propósito de situar el Centro de Interpretación y la labor de las Misiones Pedagógicas en el panorama nacional.

El 6 de julio se dio el pistoletazo de salida a la programación mensual con la inauguración de la exposición de pintura titulada ‘Evolución’. Ubicada en la Casa de Cultura ‘María Zambrano’, la muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio.

También se ha disfrutado del cine de verano, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex). El 30 de julio se proyectará ‘Robot Salvaje’.

El ayuntamiento también en este mes ha apostado por la eficiencia energética con la rehabilitación energética en los Pisos Tutelados. Esto gracias a la subvención nominativa de Diputación de Cáceres por valor de 50.000 euros. Además, en su voluntad de seguir incentivando una vida activa en la localidad y una puesta en valor de sus entornos naturales.

Se han organizado, por un lado, el club MTB dos rutas nocturnas y la I Carrera Trail 5k/10k, así como senderismo nocturno. Por su parte, la Asociación de Pescadores celebró concurso de pesca.

Noticias relacionadas

También la primera edición del Venteralia Fest, un gran evento musical organizado por Rovisoni y Dreamsliv3 Group con multitud de jóvenes que disfrutaron de grandes artistas, como La Húngara. En el municipio en este mes también se ha celebrado el Carnaval de Verano.