Sucesos
Lo pillan en Alcuéscar con 100 gramos de hachís
Ha sido detenido por la Guardia Civil por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, constándole otros antecedentes por otros hechos delictivos, entre ellos por cultivo de drogas
La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras ser interceptado en la localidad de Alcuéscar (Cáceres) portando cerca de 100 gramos de polen de hachís.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de julio, durante un control preventivo de seguridad ciudadana establecido en la localidad cacereña de Alcuéscar.
Los agentes observaron la presencia en la zona de un varón, conocido por estos, quienya había sido detenidoen otra ocasión por hechos relacionados con la salud pública (cultivo de drogas), además de haber sido identificado en numerosas ocasiones portando sustancias estupefacientes en la vía pública.
Identificación
La actitud mostrada por el hombre al percatarse de la presencia de los agentes, desembocó en su posterior identificación y en un registro de sus pertenencias que llevó a la localización de una tableta de hachís que este ocultaba.
Un pesaje posterior de la sustancia reveló que se trataba de cerca de 100 gramos de polen de hachís, lo que supuso la detención del hombre ante la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.
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