Los 32 proyectos con los que Cáceres quiere cambiar la igualdad de género en sus municipios pequeños

La igualdad de género sigue siendo una meta por la que la sociedad continúa trabajando a día de hoy. Aunque en las últimas décadas se han producido avances importantes y se han conquistado espacios impensables hace años, todavía queda un recorrido amplio hasta alcanzar una equivalencia real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos.

En ese camino, las administraciones públicas y el tejido asociativo siguen jugando un papel clave, especialmente en el medio rural, donde muchas veces estas políticas necesitan un impulso añadido para llegar con más fuerza.

En ese contexto se sitúa la nueva resolución de la Diputación de Cáceres, que ha aprobado de forma definitiva las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos que promuevan la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes. La convocatoria, dotada con 200.000 euros, permitirá financiar 32 proyectos impulsados por asociaciones y colectivos especializados, en una resolución que refuerza el peso de las políticas de igualdad en el medio rural.

La principal novedad de esta edición ha sido la división de las ayudas en dos líneas diferenciadas. La primera se dirige a entidades especializadas en políticas de igualdad de género con sede permanente en la provincia; la segunda, a entidades con sede en municipios de menos de 20.000 habitantes que desarrollen actuaciones de igualdad. En la línea 1 concurrieron 22 entidades y finalmente se concedieron ayudas a 12 proyectos, con una cuantía máxima de 8.300 euros por iniciativa. En la línea 2 se presentaron 33 propuestas, de las que resultaron seleccionadas 20, con un máximo de 5.000 euros cada una.

Dos líneas para llegar más lejos

El diseño de la convocatoria responde a una intención clara: combinar el apoyo a entidades con experiencia específica en igualdad con el impulso a asociaciones arraigadas en pueblos pequeños, donde muchas veces este tipo de proyectos tienen un impacto especialmente visible.

La Diputación defiende que estas subvenciones buscan favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, prevenir las violencias machistas, promover la participación social de las mujeres y contribuir al desarrollo de actuaciones con repercusión directa en el territorio rural.

La institución provincial presenta esta línea como una herramienta para reforzar el trabajo del tercer sector y para sostener desde la administración local iniciativas que, de otro modo, tendrían más dificultades para salir adelante en municipios con menos recursos.

La idea de fondo es que "la igualdad no se entienda como un asunto periférico", sino como una condición necesaria para el desarrollo social y territorial de la provincia.

Una línea que gana peso en los últimos años

La resolución de este año confirma además una evolución ascendente. En 2025, la Diputación ya impulsó 35 proyectos de igualdad con una inversión de más de 200.000 euros, mientras que en 2024 resolvió otra convocatoria destinada a 20 entidades por un importe de 100.000 euros.

Antes, en 2021, ya figuraban en ejecución 25 proyectos de igualdad de oportunidades con financiación provincial. Esa secuencia deja ver una línea de continuidad en la que la institución ha ido ampliando el volumen económico y el número de iniciativas apoyadas.

El crecimiento no solo se aprecia en las cifras, sino también en el tipo de actuaciones respaldadas. La Diputación ha insistido en distintas convocatorias en la importancia de que los proyectos lleguen a los pueblos y aterricen en forma de programas formativos, campañas de sensibilización, acciones preventivas o espacios de participación comunitaria. Esa bajada al terreno es precisamente la que permite que la igualdad se traduzca en experiencias concretas y no se quede en una formulación institucional.

Otros proyectos impulsados desde la Diputación

Junto a estas ayudas directas, la Diputación de Cáceres ha promovido en los últimos tiempos otras iniciativas vinculadas a la igualdad de género. Entre ellas destaca la apertura de una convocatoria específica para proyectos de igualdad en comunidades educativas del entorno rural, en septiembre de 2025, orientada a trabajar cuestiones como la resolución pacífica de conflictos, la visibilización de referentes femeninos o la ocupación de espacios escolares sin sesgos de género.

En paralelo, la institución mantiene también su propio IV Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que ordena internamente sus compromisos y líneas de actuación en esta materia.

Más recientemente, figura la campaña del 8 de marzo de este año, articulada en torno a la serie de videopodcast 'P.O.V Igualdad'. En ella, jóvenes del medio rural reflexionan sobre la violencia de género, los roles y las relaciones afectivas desde una perspectiva cercana a su propia experiencia. La propuesta buscó precisamente conectar los discursos sobre igualdad con voces y contextos del ámbito rural.

La resolución de estas nuevas subvenciones confirma la idea de que la igualdad no puede depender solo de grandes discursos ni limitarse a las ciudades, algo que la Diputación ha reivindicado en los últimos años.

En la provincia de Cáceres, donde tantos municipios pequeños pelean por no quedarse atrás, apoyar estos proyectos significa también reconocer que una sociedad más justa se construye muchas veces en espacios modestos, con asociaciones cercanas y con iniciativas que cambian poco a poco la vida cotidiana.