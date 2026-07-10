¿Quién serás dentro de 10 años? Trujillo te ofrece este taller para que empieces a descubrirlo este verano

¿Cómo será tu vida en un futuro? ¿Sabes dónde te gustaría estar dentro de 10 años? La nueva actividad de Espacios Digitalex quiere partir precisamente de esas preguntas para proponer una experiencia distinta en Trujillo, un taller sobre inteligencia artificial que comenzará el próximo 14 de julio. Bajo el nombre de 'Mi yo del futuro con IA', la actividad permitirá a los participantes asomarse, al menos de forma creativa, a su propio yo del mañana.

La iniciativa forma parte de la programación de verano del centro bajo la campaña Ctrl+Summer, una propuesta que reúne actividades entre el 1 de julio y el 15 de septiembre con el objetivo de acercar a la ciudadanía herramientas y competencias digitales que ya forman parte del presente, pero también del futuro profesional.

Imaginarse dentro de 10 o 20 años

La actividad se plantea como un taller de creación multimedia con inteligencia artificial en el que los asistentes podrán diseñar un avatar de sí mismos en el futuro. No se trata solo de un ejercicio visual o lúdico, sino de una propuesta pensada para reflexionar sobre metas personales, retos laborales y oportunidades de crecimiento. La idea es utilizar la IA no como un simple recurso tecnológico, sino como una herramienta de autoconocimiento y de planificación.

Durante las sesiones, los participantes trabajarán con recursos digitales para construir esa imagen de su yo futuro y mantener una especie de "conversación" con esa proyección de sí mismos. El planteamiento busca mezclar creatividad, orientación personal y desarrollo profesional, en una fórmula que conecta bien con una época en la que la transformación digital obliga a repensar cada vez más rápido el lugar que uno quiere ocupar.

El taller tendrá una duración total de 10 horas y se desarrollará los martes y viernes, en horario de 09:00 a 11:00 horas. Está dirigido a personas desempleadas, ocupadas y emprendedoras que quieran planificar su carrera desde una perspectiva innovadora y aprovechar el verano para adquirir competencias útiles más allá de la formación tradicional.

Un programa para difundir habilidades tecnológicas

Espacios Digitalex es la Red de Centros de Competencias Digitales de Extremadura, un programa orientado a facilitar que toda la ciudadanía adquiera habilidades tecnológicas y se adapte a un uso más integral de las TIC.

Su trabajo se centra en promover conocimientos, destrezas y actitudes que ayuden a desenvolverse en nuevos entornos, mejorar la empleabilidad y afrontar con mayor criterio los cambios derivados de la digitalización.

El programa se apoya en una red de centros repartidos por la región, desde los que se ofrece atención directa a usuarios con perfiles muy distintos. El objetivo de fondo es que la transformación digital no se viva como algo lejano o reservado a perfiles técnicos, sino como un proceso en el que cualquier persona pueda formarse para ganar autonomía y opciones de futuro.

Más talleres para un verano digital

El taller sobre IA no será la única propuesta que llegue este verano al espacio de Trujillo. Entre las actividades previstas figura también SOS Digital, que comenzará el 15 de julio y se centrará en el mantenimiento básico del teléfono móvil.

Este curso tendrá la misma duración que el anterior, es decir, de 10 horas, y en él los asistentes podrán aprender cuestiones prácticas relacionadas con la seguridad y las copias de respaldo, la manera de liberar espacio y optimizar el dispositivo y la configuración de conexiones como wifi, bluetooth o actualizaciones del sistema.

Ese enfoque práctico es algo que resume la filosofía de toda la programación estival, que se enfoca en ofrecer herramientas que puedan resultar útiles en la vida diaria y, al mismo tiempo, fortalecer competencias que hoy tienen una traducción directa en el ámbito laboral.

La digitalización ya no se limita a una oficina o a un sector concreto, también pasa por saber proteger la información, manejar dispositivos con soltura o entender cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a pensar en el futuro.

Verano para mirar hacia delante

La propuesta de Espacios Digitalex en Trujillo transforma por completo el verano, ya que, frente a la idea de unos meses vacíos o improductivos, plantea un tiempo para aprender, actualizarse y ensayar nuevas preguntas.

Lo más probable es que no todo el mundo sepa a día de hoy con exactitud dónde quiere estar dentro de 10 años, pero talleres como este permiten al menos empezar a imaginarlo con más herramientas, más criterio y un poco menos de miedo a lo que viene.