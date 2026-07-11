El reto con el que Moraleja quiere captar el momento más icónico de San Buenaventura

Moraleja ya disfruta desde este miércoles de una de sus fiestas más esperadas del verano. Se trata de San Buenaventura, una celebración nacida en honor a su patrón y convertida con el paso del tiempo en una de las grandes señas de identidad del municipio, donde el componente religioso, el ambiente de peñas y, sobre todo, los festejos taurinos populares marcan el pulso de cinco días especialmente intensos.

Este año, además, el Ayuntamiento ha querido sumar una propuesta nueva que coloca a la ciudadanía justo en el centro del acontecimiento: un concurso fotográfico dedicado a capturar uno de los momentos más reconocibles de la fiesta.

La convocatoria lleva por título 'Los Encierros, Un Instante Único' y alcanza ya su séptima edición, según el cartel difundido por el consistorio. El certamen se desarrollará hasta el 14 de julio y anima a vecinos, visitantes y aficionados a la fotografía a inmortalizar la emoción de los encierros de la una del mediodía, una de las escenas más emblemáticas de San Buenaventura, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

El Ayuntamiento ha publicado las bases a través de su web oficial, reforzando así una iniciativa que busca añadir una nueva mirada a una tradición muy arraigada.

Una fiesta con sello propio

San Buenaventura ocupa un lugar central en el calendario festivo de Moraleja. La programación de este año, que comenzó este miércoles y se extiende hasta el 14 de julio, con una agenda en la que los festejos taurinos siguen teniendo un peso decisivo tanto en la Plaza de Toros como en las calles del municipio.

El propio consistorio presentó la edición como una programación taurina de primer nivel, con corridas, encierros y actividades ligadas a una tradición que "forma parte del ADN festivo moralejano".

Entre los rasgos más reconocibles de la fiesta figura también su ambiente popular. Las peñas mantienen un papel protagonista y el verde continúa siendo el color distintivo de San Buenaventura, especialmente visible durante el chupinazo y en el llamado encierro del aguardiente, donde el pañuelo al cuello forma parte ya de la imagen típica de estas jornadas.

La fotografía entra en el corazón del encierro

El nuevo impulso dado al concurso encaja bien con esa voluntad de abrir la celebración a la participación directa. No se trata solo de asistir a los encierros, sino de mirarlos desde otro lugar, detenerse en la tensión del recorrido, en el movimiento de las reses, en el gesto de quienes corren o en la respuesta del público desde balcones y calles.

Esta propuesta no es nueva, ya que se ha realizado con anterioridad alcanzando este año su séptima edición. Y es que, en una fiesta tan visual como esta, la cámara pasa a convertirse en otra forma de vivir el acontecimiento.

Cinco días para mirar Moraleja desde dentro

La propuesta fotográfica llega de la mano de otras iniciativas paralelas impulsadas igualmente desde el Ayuntamiento, entre las que se sitúa el concurso para decorar peñas. Todo ello deja ver una estrategia clara: convertir la fiesta no solo en una tradición que se repite, sino en un espacio de implicación vecinal, de proyección turística y de reafirmación colectiva.

Moraleja vuelve así a hacer lo que mejor sabe en estos días de julio: echarse a la calle, vestirse de verde y convertir el mediodía en un instante de máxima intensidad. Y este año, además, ese instante podrá quedar fijado en imágenes.