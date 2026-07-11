La Junta de Guardiola deja sin ayudas a los cereceros cacereños mientras la temprana ya está perdida al 100%

Las lluvias y el granizo de mediados de mayo arrasaron con casi la totalidad de la cereza temprana en el norte de Cáceres.

Según la evaluación realizada por la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, las pérdidas alcanzaron entre el 70 y el 80% en la variedad de cereza de media estación y afectaron gravemente a la temprana. El tipo de cereza que marca el arranque económico de la campaña para cientos de familias del Valle del Jerte, el Ambroz, La Vera y las Hurdes.

José Luis Plaza, Secretario de Agricultura del PSOE de Cáceres, afirma que: "El Gobierno de María Guardiola (PP) y su Consejero de Agricultura (VOX), Juan José García, han optado por no activar ninguna ayuda directa y esperar a conocer el resultado económico de toda la temporada antes de decidir". Añade que esta es una posición que "deja fuera a los productores de la temprana: su fruta ya está perdida y no va a recuperarse por mucho que otras variedades, que se recogen en junio y julio, salgan bien dejando a muchos agricultores dedicados a la cereza temprana sin ayudas”.

El contraste con la campaña anterior es determinante para entender la magnitud del golpe. La campaña 2025 de la D.O.P. Cereza del Jerte se cerró como la mejor de los últimos años: 1.300.000 kilos certificados (300.000 de cereza y un millón de picotas), superando ampliamente los datos de 2024, que sí se había visto perjudicada por las lluvias. El propio Consejo Regulador destacó que no se registraron pérdidas significativas porque la meteorología acompañó durante toda la recolección.

El Periódico Extremadura

Además, el norte de Extremadura arrancaba la campaña del 2026 con previsiones optimistas: la Agrupación de Cooperativas calculaba entre 16.000 y 20.000 toneladas para el conjunto de la temporada, y la propia DOP preveía certificar hasta 10 millones de kilos. Las lluvias de mayo se llevaron por delante esa expectativa justo en la variedad temprana, la más vulnerable al rajado por agua y la que no tiene sustitución posible dentro de la misma campaña.

Propuestas para apoyar a los agricultores

“El PP y Vox dejan claro que nos les interesa la agricultura del norte de Cáceres y evitan ayudas amparándose en datos globales sobre la producción de la cereza sin entender las diferencias que existen para los productores”, afirma Amaia Blanco productora en el Valle del Ambroz y Secretaria general del PSOE de Baños de Montemayor.

El 13 de mayo, apenas conocidos los primeros daños, el Secretario General del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, visitó Valdastillas y registró en la Asamblea una propuesta de impulso que pedía cuanto antes un despliegue de técnicos para evaluar los daños en el Jerte, el Ambroz, La Vera y las Hurdes. Además, solicitó la implantación de líneas de ayuda directas que cubrieran, al menos, los costes de producción y apoyo específico a las cooperativas e industrias del sector para que puedan acceder a crédito y financiación de cara a 2027.

Pidió también que la Junta liderara ante el Ministerio de Agricultura y Agroseguro una reforma del seguro agrario, que se considera insuficiente año tras año frente al rajado por lluvias y volvió a poner sobre la mesa la recuperación de la prometida planta de compostaje del Valle del Jerte para tratar cereza de destrío, aún sin ejecutar.

Tres semanas después, el 4 de junio, PP y Vox tumbaron la iniciativa en el pleno de la Asamblea, con el apoyo únicamente de Unidas por Extremadura. “El PP y VOX han dejado claro que no apuestan por la agricultura, por la sostenibilidad del campo en el norte de Extremadura, con su negativa a ofrecer ayudas a los pequeños productores locales”, afirma Jose Luis Plaza.

Amaia Blanco concluye diciendo que “el argumento de esperar al balance global de la campaña puede tener sentido para variedades tardías que aún no se habían recogido cuando llegaron las lluvias. Pero no lo tiene para la temprana: ese fruto ya voló, se rajó en el árbol o se perdió en mayo, y ningún resultado positivo de junio o julio va a devolvernos los ingresos de arranque de temporada. (...) Condicionar la ayuda al cierre de toda la campaña equivale, en la práctica, a dejar sin respuesta a quienes ya no tenemos nada que recuperar”.