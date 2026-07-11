La fe que acompañó a los peregrinos de Guadalupe hace casi medio siglo está ahora a un clic de distancia

Incluso los oficios más antiguos pueden adaptarse a las nuevas tecnologías. Eso es precisamente lo que vienen a demostrar las Damas de Santa María de Guadalupe, una asociación con casi medio siglo de historia que, sin renunciar a su vocación religiosa, asistencial y solidaria, ha decidido dar un paso más en su forma de comunicarse con el exterior con el estreno de una nueva página web.

El gesto puede parecer pequeño, pero encierra una idea de fondo clara: que la tradición también sabe encontrar nuevos caminos para seguir viva.

La nueva web, ya activa bajo el dominio de la asociación, reúne información sobre su historia, la manera de hacerse socia y noticias de actualidad relacionadas con la vida de las Damas, las peregrinaciones, Guadalupe y su monasterio, así como distintos contenidos culturales e históricos. Se trata de una herramienta para seguir difundiendo la devoción a la Virgen y fortalecer la comunidad que han ido tejiendo durante décadas.

Casi medio siglo de historia

La trayectoria de las Damas de Santa María de Guadalupe arrancó formalmente el 16 de junio de 1977, cuando, por iniciativa de la Asociación de Caballeros de la Virgen, de su entonces presidente Carlos Cordero Barroso y del sacerdote guadalupense Nicolás Sánchez Prieto, se convocó una reunión de mujeres en la que quedó constituida la asociación y se eligió una directiva provisional.

Aquel primer encuentro puso en marcha un movimiento que fue creciendo a través del boca a boca, entre familiares, amigas y vecinas, hasta convertirse en una de las asociaciones religiosas más reconocibles de la puebla.

Los comienzos no fueron fáciles. Sin apenas recursos económicos y sin una tesorería sólida, las Damas encontraron pronto una forma muy concreta de materializar su devoción, a través de la atención a los peregrinos que llegaban a Guadalupe en condiciones duras, muchas veces sin preparación y con problemas físicos derivados del camino.

Con unas palanganas, material básico de cura y mucha entrega, aquel primer Puesto de Socorro fue cerrando heridas y, al mismo tiempo, consolidando una vocación de servicio que se convirtió en una de las señas de identidad de la asociación.

El inicio, la fiesta del 6 de septiembre

Otro de los momentos clave en su historia llegó con la organización de la llamada Fiesta de las Guadalupes. Durante los dos primeros años, las Damas colaboraron y animaron aquella jornada del 6 de septiembre, hasta asumirla ya de forma definitiva en 1979.

Desde entonces, esa fecha se ha convertido en la gran fiesta anual de la asociación, coincidiendo además con la celebración del patronazgo de la Virgen sobre Extremadura, con una ofrenda floral multitudinaria y la posterior misa conmemorativa.

La dimensión institucional de las Damas también se reforzó con un gesto muy simbólico. En el contexto del cincuentenario de la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina de las Españas, la asociación invitó a Doña Sofía a acompañarlas y a convertirse en Dama de la Virgen, una propuesta que aceptó y que se tradujo en la entrega de la insignia de oro y del título de Presidenta de Honor, condición que distintas referencias históricas siguen atribuyéndole.

Tradición, símbolos y nuevas herramientas

La primera insignia de las Damas fue un broche con la medalla de la Virgen y tres flores que representaban los valores esenciales de la asociación: amor, pureza y humildad. Con el paso del tiempo, esa insignia evolucionó hacia la actual medalla en plata con cordón azul y blanco, pero el simbolismo de aquellos orígenes se ha mantenido intacto.

Siete presidentas y 11 directivas han pasado desde entonces por una entidad que sigue guiándose por el mismo principio: llevar el nombre y la devoción de la Virgen de Guadalupe allí donde haga falta.

La apertura de la nueva web se interpreta así como una prolongación lógica de esa historia. No supone un cambio de identidad, sino una nueva forma de proyectarla. En una época en la que la vida religiosa, asociativa y cultural también pasa por Internet, las Damas han decidido ocupar ese espacio con una herramienta propia y ordenada, capaz de reunir información práctica, memoria histórica y actividad presente.

Y es que, hay tradiciones que sobreviven precisamente cuando saben adaptarse sin perder lo esencial. En Guadalupe, donde fe, hospitalidad e historia llevan siglos entrelazándose, la nueva web de las Damas de Santa María de Guadalupe parece decir justo eso, que una asociación nacida para acompañar peregrinos y cuidar devociones también puede seguir abriendo camino desde una pantalla, con la misma entrega de siempre y con la vista puesta en el futuro.