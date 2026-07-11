El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Hervás (Cáceres)

El número 78.084 ha llevado este sábado el primer premio de la Lotería Nacional hasta Hervás (Cáceres), donde se ha vendido parte del número agraciado en el sorteo extraordinario celebrado este 11 de julio.

El premio está dotado con 1,5 millones de euros al número, lo que se traduce en 150.000 euros por cada décimo. Los reintegros han correspondido a los números 4, 2 y 7.

En la localidad cacereña, el número premiado se ha consignado en la administración número 2, situada en la Plaza de la Corredera, 1. El mismo número también se ha vendido en las administraciones número 1 de Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de Tormes, ambas en la provincia de Salamanca.

El segundo premio ha recaído en el 64.975, dotado con 300.000 euros al número, es decir, 30.000 euros por décimo. Ha sido consignado en la administración número 4 de León.

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Por su parte, el tercer premio ha correspondido al 34.166, con una dotación de 150.000 euros al número, equivalentes a 15.000 euros por décimo. Este número se ha vendido en la administración número 23 de Oviedo (Asturias).