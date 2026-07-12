Nuevas ayudas para que los pueblos de Cáceres abaraten la luz con autoconsumo colectivo

La Diputación de Cáceres ha dado un nuevo paso en su apuesta por las comunidades energéticas locales con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la cuarta convocatoria de ayudas destinada a proyectos participados por municipios de menos de 20.000 habitantes y por entidades locales menores.

La línea eleva su dotación hasta los 600.000 euros, es decir, 100.000 euros más que en la convocatoria anterior, y vuelve a situar en el centro una fórmula que la institución provincial lleva varios años impulsando como herramienta para abaratar costes, extender el autoconsumo colectivo y reforzar la sostenibilidad en el medio rural.

La convocatoria permitirá financiar proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo colectivo promovidos por comunidades energéticas ya constituidas o en proceso de creación, siempre que hayan contado con el acompañamiento de la OTC Diputación de Cáceres.

Para qué se destina esta convocatoria

La ayuda máxima por proyecto será de 68.000 euros y podrá cubrir gastos de ejecución, legalización y puesta en marcha de las instalaciones, así como la compra y montaje de equipos, estructuras, cableado, sistemas de monitorización, redacción de proyectos técnicos, dirección de obra, tasas administrativas y, cuando resulte necesario, actuaciones de refuerzo de la red eléctrica.

Sin embargo, quedan excluidos los gastos ordinarios de consumo eléctrico, los impuestos recuperables, los proyectos que no dispongan de las autorizaciones o permisos exigidos y las instalaciones vinculadas a edificios que hayan recibido ayudas para autoconsumo en los cinco años anteriores.

El plazo de solicitud será de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOP y la tramitación deberá hacerse de forma telemática a través de la sede electrónica provincial.

El papel de la OTC

Una de las claves de todo este proceso ha sido la creación y consolidación de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Diputación de Cáceres, cuya finalidad oficial es apoyar a los actores interesados en poner en marcha comunidades energéticas en los municipios de la provincia, ya sean ciudadanos, pymes o ayuntamientos.

La institución provincial la concibe como una estructura de acompañamiento técnico, jurídico y organizativo para que los pueblos puedan dar el paso hacia un modelo de energía compartida más económico y sostenible.

Ese trabajo ya ha dejado resultados medibles. En junio de 2025, la Diputación hizo balance de los primeros quince meses de actividad de la OTC y cifró en más de 150 municipios visitados, 19 comunidades energéticas constituidas y 48 proyectos en marcha el alcance del programa.

En esa misma valoración se explicó que el equipo de la oficina asesora sobre el modelo jurídico más adecuado, estudia cubiertas municipales de uso comunitario y acompaña a los ayuntamientos en la creación de estas entidades.

Más actividades para impulsar el modelo

Junto a las ayudas económicas, la Diputación ha reforzado el impulso a estas comunidades con otras iniciativas complementarias. En octubre de 2024 organizó en Cáceres una jornada estatal sobre las ventajas de crear comunidades energéticas locales, con participación de personas expertas de todo el país y talleres prácticos sobre autoconsumo solar, fórmulas jurídicas y organización de grupos motores.

Ese trabajo ha seguido ampliándose en 2026. En mayo, el pleno provincial aprobó la creación de la Red Provincial de Comunidades Energéticas de Cáceres, concebida como un espacio de cooperación, coordinación, formación e intercambio de experiencias entre las más de 40 comunidades energéticas que ya se habían ido formando al amparo de la OTC.

La Diputación explicó entonces que la red nacía "para consolidar lo ya sembrado" y dar continuidad a un modelo de autoconsumo colectivo con impacto económico, social y ambiental en los municipios. La nueva convocatoria se inserta así en una estrategia más amplia que intenta construir una estructura estable en torno a la transición energética en el mundo rural.

En una provincia donde tantas veces el futuro se juega en detalles muy concretos, abaratar la luz, compartir energía y generar comunidad alrededor de un tejado solar puede parecer un gesto pequeño.

Sin embargo, es precisamente así como empiezan los cambios que más duran, cuando una ayuda pública no solo financia una instalación, sino que sirve para que un pueblo aprenda a producir, consumir y organizar su energía de otra manera.