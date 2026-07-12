Suceso
Herido grave un motorista tras caer por un barranco en una carretera de Cáceres
El conductor, un hombre de 56 años, ha sido trasladado al Hospital Ciudad de Coria con un traumatismo torácico y otro en miembro superior
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C. L.
Un motorista ha resultado herido grave tras caer por un barranco cerca de Gata (Cáceres).
Según los datos aportados por el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el suceso se ha producido este domingo en torno a las 13.39 horas, en el punto kilométrico 11 de la carretera CC-112, muy próximo a la localidad cacereña.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Torre de Don Miguel, una unidad medicalizada y una patrulla de la Guardia Civil.
El conductor de la moto, un hombre de 56 años, ha sido trasladado al Hospital Ciudad de Coria con un traumatismo torácico y otro en miembro superior.
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