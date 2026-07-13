María Elena y Pedro abren una puerta desde Plasencia al Sahara para alejar a un niño del calor este verano

En plena ola de calor, cuando en la provincia de Cáceres muchos buscan refugio en casa, bajo el aire acondicionado o junto a un vaso de agua fría, hay realidades que obligan a mirar el verano desde otro lugar.

En Plasencia, una familia formada por María Elena y Pedro lo está haciendo este año de una manera especialmente directa, al abrir las puertas de su hogar a uno de los niños saharauis que participan en el programa 'Vacaciones en Paz', una iniciativa que permite a menores refugiados pasar julio y agosto lejos del calor extremo y de la precariedad en la que viven en los campamentos de Tinduf, en Argelia.

Imagen de una familia que ha acogido a una niña en el programa 'Vacaciones en paz'. / Cedida a El Periódico Extremadura

La decisión de participar nació, según explican, después de que una compañera de trabajo les hablara del programa. Desde ese primer momento, sintieron que podía encajar en su familia y que era una buena manera de aportar su "granito de arena".

Así dieron el paso de sumarse a una iniciativa solidaria que este verano vuelve a desarrollarse en Extremadura y que, más allá del gesto de acogida, supone también una forma muy concreta de acercarse a una realidad que muchas veces solo se conoce de oídas.

Una experiencia de adaptación y descubrimiento

María Elena y Pedro reconocen que los primeros días han sido de adaptación para todos. No solo para el menor que llega desde los campamentos saharauis, sino también para la propia familia, que ha tenido que buscar maneras de "salvar la barrera del idioma" y encontrar fórmulas para comunicarse. Aun así, aseguran que ese inicio lo están viviendo con "mucha ilusión" y con la sensación de estar compartiendo "algo que merece la pena".

Su experiencia resume bastante bien el espíritu de Vacaciones en Paz, un programa que permite durante unas semanas que niños y niñas saharauis convivan con familias españolas, salgan del entorno extremo del desierto y accedan a cuidados y revisiones médicas que en muchos casos no tienen a su alcance en su lugar de origen.

Además, María Elena y Pedro subrayan que algo que hace "especialmente valiosa" esta experiencia es que permite que disfruten del verano como se merecen a través de una cultura distinta.

Una experiencia única y "enriquecedora"

La familia placentina destaca también que el programa no transforma solo la vida del menor acogido, sino también la de quienes conviven con él. En su caso, explican que sus propios hijos están conociendo de cerca una realidad completamente distinta y "adquiriendo un aprendizaje muy importante en torno a la solidaridad, el respeto, la cooperación y la hermandad".

Imagen de una familia que ha acogido a una niña en el programa 'Vacaciones en paz'. / Cedida a El Periódico Extremadura

Desde su punto de vista, una de las grandes riquezas de esta experiencia es el intercambio humano que se produce dentro de casa y en los vínculos que terminan naciendo casi sin darse uno cuenta.

De hecho, María Elena y Pedro insisten en que lo más bonito de esta iniciativa son precisamente los "lazos afectivos" que se crean. Por eso aseguran que, si tuvieran la oportunidad, volverían a participar sin pensárselo demasiado.

Mucho más que unas vacaciones

La historia de esta familia de Plasencia cobra aún más sentido si se observa el punto de partida de los menores saharauis. Cada verano, miles de niños y niñas viven los meses de julio y agosto en los campamentos de refugiados de Tinduf, donde las temperaturas pueden rondar o superar los 50 grados, incluso a la sombra. A ello se suman la escasez de agua potable, la dependencia de la ayuda humanitaria y unas condiciones de vida marcadas por décadas de exilio.

Tras casi 50 años de desplazamiento forzoso, la población refugiada saharaui continúa viviendo en cinco campamentos cercanos a Tinduf, con dificultades persistentes de alimentación, acceso al agua y servicios básicos.

En ese contexto, unas semanas lejos del desierto significan mucho más que unas vacaciones. Suponen descanso, atención médica, alimentación más equilibrada y una pausa de normalidad en una vida marcada por la precariedad.

Un proyecto solidario con décadas de recorrido

El programa 'Vacaciones en Paz' comenzó a finales de los años 70 y se ha mantenido desde entonces como uno de los grandes proyectos de solidaridad sostenidos en el tiempo con el pueblo saharaui. En Extremadura, la acogida se articula a través de Fedesaex y NUR Saharaui Extremadura, entidades que este año han coordinado la llegada de más de 200 menores, repartidos entre 129 familias de 58 localidades de la región.

Es por ello que el gesto de familias como la de María Elena y Pedro, significa mucho más para los niños acogidos de lo que pueda parecer. Ellos reciben esta acogida como un regalo, una oportunidad de vivir unas vacaciones reales y, sobre todo, una infancia que, por fin, puede parecerse un poco más a lo que debería ser.