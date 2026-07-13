El personaje hurdano de la Chancalaera sale de las leyendas para adueñarse de la comarca durante cinco días este verano

¿Recuerdas esos personajes con los que muchos padres asustaban a los niños para que no se portaran mal? Este mes de julio, uno de ellos volverá a cobrar protagonismo en Las Hurdes durante todo un fin de semana.

Se trata de la Chancalaera, una de las criaturas más inquietantes de la mitología hurdana, que este año centra la novena edición de Regilandu de Mieu, una propuesta turístico-cultural que volverá a llenar de leyendas, gastronomía, senderos y sorpresas la alquería de Cambrón, en el término municipal de Caminomorisco.

La cita se celebrará del 22 al 26 de julio y, un año más, convertirá a esta pequeña alquería hurdana en el epicentro de un programa que ha sabido crecer sin perder su esencia. Lo que empezó como una iniciativa muy modesta se ha transformado, con el paso de los años, en uno de los eventos más singulares de la comarca, capaz de unir tradición oral, promoción turística, implicación vecinal y una puesta en escena cada vez más ambiciosa.

La Chancalaera toma el mando

La diputada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, defendió en la presentación que Regilandu de Mieu es "un programa prácticamente único" dentro de la oferta cultural de la provincia, tanto por su carácter turístico como por el peso que tienen en él las propias vecinas de la comarca, especialmente las ya conocidas comadres, convertidas con el tiempo en una de las imágenes más reconocibles del evento.

Las Hurdes se llenan de leyendas con Regilandu de Mieu y la inquietante figura de la Chancalaera / Cedida a El Periódico Extremadura

Martín subrayó además que esta novena edición llega "con más fuerza que nunca" al centrar el protagonismo en la Chancalaera, una figura muy ligada al imaginario popular hurdano y que este año servirá de hilo conductor de buena parte de las actividades.

Desde la Diputación, explicó, se respalda esta iniciativa no solo por su valor cultural, sino también por "su capacidad para atraer visitantes no solo a Cambrón, sino a todo el conjunto de Las Hurdes". A su juicio, se trata de un ejemplo claro de cómo una leyenda que pudo haberse quedado encerrada en la memoria de los vecinos ha sabido abrirse al exterior y convertirse en "una forma de hacer turismo con identidad propia."

Un pueblo pequeño que se transforma

Por su parte, la alcaldesa de Caminomorisco, Noelia Martín, puso el acento en "la importancia que este tipo de eventos tiene para una comarca pequeña como Las Hurdes" y para una localidad con pocos habitantes como Cambrón.

Agradeció el apoyo institucional y económico recibido, así como la implicación de la Asociación Cultural El Lagar de Cambrón y de los numerosos voluntarios sin los que, aseguró, "Regilandu de Mieu no podría salir adelante".

La regidora recordó además que la idea se fraguó en el entonces Centro de Interpretación del Agua y del Medio Ambiente, hoy reconvertido en Centro de Interpretación de la Naturaleza y Arte Rupestre, y destacó que "el evento ha ido creciendo edición tras edición" hasta convertirse en una de las grandes citas del verano hurdano.

Según explicó, este año se ha optado por dar todo el protagonismo a la Chancalaera, un personaje que puede presentarse como mujer hermosa, como anciana o incluso como ave, y al que la tradición atribuye el robo de niños por la noche. También recordó que esta criatura teme especialmente a otro de los grandes seres de la mitología hurdana, el Entiznao, procedente del pico de las Corujas, en Casares de las Hurdes.

Cinco días para recorrer la comarca

El gerente del centro de interpretación, Carlos Gómez, detalló que el programa mantendrá la estructura de años anteriores, aunque volverá a incluir sorpresas. Las actividades se repartirán durante cinco jornadas y no se limitarán únicamente a Cambrón.

El miércoles, la programación se trasladará a Casar de Palomero, donde se promocionarán distintos recursos del municipio y se dará protagonismo a la Posada del Casar con una propuesta gastronómica tematizada. El jueves, la actividad itinerante llegará a Eras de Arrolobos, con observación de estrellas, degustación de productos y la presentación del renovado centro de interpretación.

El viernes estarán muy presentes los concursos de relato corto, microrrelato, audiovisuales y una novedad vinculada al mundo del cómic, que contará incluso con una exhibición en directo. El gran momento llegará el sábado por la noche con la ya famosa senda mitológica, "el acto más espectacular del programa".

Con decoración, sonidos, personajes escondidos, interacción directa y una performance que, según avanzó Gómez, "volverá a ser uno de los grandes reclamos del evento". El año pasado la cita superó las 600 personas inscritas solo para esa noche, motivo por el que se volverán a organizar dos pases. El domingo quedará reservado a los productores locales, con protagonismo para quesos, miel, aceite, vinos y otros productos de cercanía ligados también a la mitología.

Turismo, leyendas y economía local

La organización reconoce que el impacto económico del evento no está cuantificado con exactitud, pero sí seguran que a día de hoy ya no quedan plazas en los alojamientos de la comarca. Además, los restaurantes preparan ya menús y propuestas especiales en torno al evento, con productos de la tierra y una ambientación muy ligada al universo legendario de Las Hurdes.

Regilandu de Mieu vuelve así a demostrar que la mitología también puede ser una herramienta de desarrollo rural. No solo rescata personajes que parecían condenados a desaparecer en la voz de los mayores, sino que los convierte en un motor de actividad, orgullo colectivo y atracción turística. Así que, si estás listo para asustarte y sorprenderte, pero sobre todo divertirte, Las Hurdes ya tienen preparado su escenario.