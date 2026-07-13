Así quiere Trujillo hacer comprensible su patrimonio a cualquier visitante

Hay espacios donde la necesidad de incluir un elemento inclusivo se hace evidente a simple vista, como una rampa junto a unas escaleras, el lenguaje de signos en un programa de televisión o el braille en un ascensor. Sin embargo, hay otros ámbitos donde esa necesidad no resulta tan visible en un primer instante y donde, precisamente por eso, cuesta más detectar lo que falta, y el turismo es uno de ellos.

En Trujillo, un proyecto educativo nacido en las aulas lleva ya cuatro cursos intentando corregir esa carencia y demostrando que otra forma de acercarse al patrimonio es posible. Se llama Sensorial Tour y surgió en el curso 2022-2023 desde el Aula TEA del CEIP Las Américas, en colaboración con el IES Turgalium y otras instituciones.

Su coordinadora, María Victoria, explica que el origen estuvo en una salida cultural realizada durante el curso 2021-2022 con alumnado del aula especializada en trastorno del espectro del autismo.

Aquella visita exigió dos semanas previas de preparación mediante materiales adaptados con pictogramas y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pero sirvió también para detectar un problema mayor: la falta total de recursos turísticos accesibles para personas con distintas capacidades a la hora de comprender la información de la ciudad.

Una ruta para todas las formas de entender

A partir de esa necesidad, el proyecto empezó a tomar forma con una doble intención. Por un lado, mejorar Trujillo como destino patrimonial dotándola de una ruta turística inclusiva para cualquier visitante, independientemente de su manera de acceder a la información.

Por otro, introducir en los centros educativos y en las instituciones colaboradoras el conocimiento de otros sistemas de comunicación para que dejaran de ser algo excepcional y pasaran a formar parte de la normalidad educativa.

De ahí nació la idea de construir una propuesta basada en la accesibilidad cognitiva, entendida como la capacidad de que los espacios, textos y materiales puedan ser comprendidos por todas las personas.

El proyecto partió de los pictogramas que ya utilizaba el alumnado con TEA, pero fue ampliándose hacia materiales en lectura fácil, adaptaciones en inglés y portugués, audios, vídeos y señalética pensada para públicos muy diversos.

Qué ofrece Sensorial Tour

El producto final que se persigue es ambicioso. Incluye un plano con rutas de visita fáciles de interpretar, textos en lectura fácil en castellano, inglés y portugués, audios en esos tres idiomas, materiales con pictogramas de Arasaac, vídeos sobre personajes relevantes de la historia trujillana, leyendas adaptadas, paneles con apoyo en braille y lengua de signos, y hasta relieves en 3D de los monumentos junto a códigos QR para acceder a toda la información. La idea es que "cualquier persona pueda recorrer la ciudad de forma autónoma", sin depender de un único modo de entender el entorno.

María Victoria detalla que todo ese trabajo se ha desarrollado en distintas fases a lo largo de estos cuatro cursos: detección de la necesidad, planteamiento del proyecto de innovación, coordinación entre centros, formación del profesorado, motivación del alumnado y difusión constante en busca de entidades que hagan posible llevarlo definitivamente a las calles de Trujillo.

Un proyecto intercentros con impacto real

Uno de los grandes valores de Sensorial Tour ha sido precisamente su capacidad para unir etapas educativas, especialidades y organismos muy distintos. El IES Turgalium se incorporó desde el inicio por contar con el ciclo de Guía, Información y Asistencias Turísticas, clave para dar forma profesional a la ruta.

A ello se han sumado entidades como Plena Inclusión Extremadura, Oacex, Aspace Cáceres en Trujillo, el CPR de Trujillo, Adicomt, el Ayuntamiento de Trujillo, Intef, Circular FAB o el propio tejido familiar del alumnado.

La coordinadora destaca además el impacto positivo que el proyecto ha tenido en el alumnado. Este ha supuesto la mejora de la comunicación, uso de herramientas digitales, trabajo cooperativo, conciencia social, aprendizaje de idiomas y conocimiento mucho más profundo del patrimonio local.

Todo ello, añade, con una consecuencia de fondo mucho más importante: que ahora no sean siempre las personas con otras capacidades las que tengan que adaptarse, sino que sea también la escuela la que aprenda nuevas formas de comunicar.

A la espera de salir a la calle

De momento, el proyecto sigue funcionando a través de visitas guiadas realizadas por el propio alumnado de 6º de Primaria, que ya ha acompañado a usuarios de Aspace, profesorado y otros estudiantes en recorridos adaptados por Trujillo. Pero el gran objetivo sigue pendiente, y pasa por encontrar financiación y apoyo suficiente para materializar de forma definitiva toda esa producción en el espacio público.

Porque Sensorial Tour no nació solo para mejorar una excursión escolar. El centro impulsó la iniciativa para recordar algo mucho más profundo, que una ciudad verdaderamente abierta no es solo la que conserva bien su patrimonio, sino también la que consigue que cualquiera pueda entenderlo, disfrutarlo y sentir que también le pertenece.