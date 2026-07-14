El Ayuntamiento de Villa del Rey prepara ya un amplio programa de cara a sus fiestas de agosto

En julio, Villa del Rey dio la bienvenida al verano con importantes novedades y mejoras en instalaciones y actividades municipales. Uno de los acontecimientos más esperados ha sido la apertura de la piscina municipal a principios de mes. Tras el importante trabajo de reparación y acondicionamiento realizado durante las últimas semanas, se han podido restaurar los numerosos desperfectos ocasionados por la borrasca Kristin, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de unas instalaciones renovadas y preparadas para la temporada estival.

La cultura vuelve a ser protagonista gracias a la concesión, un año más, de la subvención del programa de Escenarios Móviles, que ha hecho parada en el municipio del 17 al 19 de julio. Durante estos tres días se pudo disfrutar de una variada programación para todos los públicos.

El día 17 se representó la obra de teatro ‘Yla y Lia’; el día 18 fue el turno de la música con la actuación de Tamara Alegre, que ofreció un espectáculo de flamenco; y como broche final, el día 19 se recibió al grupo folclórico El Despertar, procedente de Cedillo, que acercó las tradiciones y el folclore de la tierra. Además, se siguió avanzando en la modernización de los servicios municipales con la puesta en funcionamiento de nuevos tornos de acceso digital.

Este sistema permitirá gestionar de una forma más cómoda, segura y eficiente la entrada a la piscina municipal, la pista de pádel y el gimnasio, mejorando la experiencia de los usuarios y adaptando las instalaciones municipales a las nuevas tecnologías.

En paralelo, el ayuntamiento ya se encuentra inmerso en los preparativos de las esperadas fiestas patronales, que se celebrarán del 8 al 16 de agosto. Aunque en las próximas semanas se dará a conocer la programación completa, se puede adelantar que se volverá a disfrutar de citas tan esperadas como la tradicional Fiesta del Trasmallo, diversos torneos deportivos, las vaquillas, un tributo a Estopa, la celebración del día de San Blas, el concurso de disfraces y muchas actividades pensadas para todas las edades.

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Como broche de oro, se contará con la actuación del ilusionista Jorge Luengo, y el día 16 las fiestas se despedirán con la participación del grupo de baile del municipio, que pondrá el punto final con una exhibición de bailes regionales. «Trabajamos con mucha ilusión para que estas fiestas vuelvan a estar a la altura del magnífico ambiente y la gran acogida que tuvieron el pasado año», señalaron desde el ayuntamiento.