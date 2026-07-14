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Brozas se prepara para un verano repleto de cultura, ocio y tradición
Uno de los platos fuertes será el Festival de Flamenco y Jazz que se celebra del 21 al 26 de julio y reunirá a destacados artistas como Daniel Castro
El Ayuntamiento de Brozas ha presentado la programación de verano, una completa agenda de actividades diseñada para ofrecer propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y de ocio dirigidas a vecinos y visitantes de todas las edades. La programación estival combina eventos ya consolidados con nuevas iniciativas, convirtiendo a Brozas en un referente del ocio y la cultura durante los meses de verano. El objetivo es dinamizar la localidad, poner en valor su patrimonio y ofrecer una amplia oferta que contribuya a disfrutar del municipio.
Uno de los platos fuertes será el Festival de Flamenco y Jazz, que se celebrará del 21 al 26 de julio y reunirá a destacados artistas como Daniel Castro, Simoex, Cuarté y Jack, Rocío Llanés, El Callejo, Pilar Boyero y Rodrigo Parejo, ofreciendo una programación que fusiona dos estilos musicales de gran arraigo y calidad artística.
Otra de las citas más esperadas llegará el 20 de agosto con la celebración del tradicional Mercado Medieval, que volverá a llenar de vida el entorno de la iglesia de Santa María. Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente inspirado en la época medieval, con puestos de artesanía, gastronomía, animación y actividades para toda la familia.
La gastronomía volverá a tener un papel protagonista con la celebración del consolidado concurso ‘Brozas de Tapas’, una iniciativa que invita a descubrir la creatividad de los establecimientos hosteleros del municipio, así como con el Día Gastronómico Local, una jornada dedicada a poner en valor la riqueza culinaria y los productos tradicionales de la localidad.
La naturaleza también estará presente en la programación con los ya tradicionales paseos en canoa por el Parque Periurbano de la Charca de Brozas, una actividad que permite disfrutar del entorno natural del municipio desde una perspectiva diferente y que, edición tras edición, cuenta con una gran acogida entre participantes de todas las edades.
Desde el ayuntamiento destacan que esta programación ha sido diseñada con el propósito de ofrecer alternativas de ocio para todos los públicos, fomentar la convivencia y atraer visitantes durante el periodo estival, contribuyendo además al impulso de la actividad económica y turística del municipio. Con esta amplia oferta de actividades, Brozas afronta un verano en el que la música, la cultura, la gastronomía, el deporte y la tradición volverán a llenar de vida sus calles y espacios públicos, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del verano en la provincia.
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