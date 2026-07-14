Detenido poco después de sustraer 9.000 euros del vehículo de un recaudador de máquinas recreativas en Jarandilla de la Vera

Menos de una hora necesitó la Guardia Civil para localizar al supuesto autor del hurto de cerca de 9.000 euros del vehículo de un recaudador de máquinas recreativas en Jarandilla de la Vera. El sospechoso había abandonado el municipio y fue detenido posteriormente en Losar de la Vera, donde los agentes recuperaron íntegramente el efectivo sustraído y dieron por concluido el operativo poco después del aviso.

Los hechos se produjeron este lunes, sobre las 10.40 horas, mientras el trabajador se encontraba en un establecimiento hostelero realizando labores de recaudación. El presunto autor aprovechó ese momento para acceder al automóvil, que permanecía estacionado en las inmediaciones, y apoderarse del dinero que había en su interior.

Al percatarse de lo ocurrido, la víctima alertó a una patrulla que prestaba servicio en la zona y la Central 062 de la Comandancia de Cáceres activó entonces un dispositivo de búsqueda que incluyó el cierre de las salidas de la población, la localización de posibles testigos y la revisión de las cámaras de seguridad.

Coordinación policial

La colaboración de la Policía Local de Jarandilla de la Vera y Losar de la Vera resultó determinante para reconstruir los movimientos del sospechoso. Las imágenes de videovigilancia permitieron identificar tanto al supuesto autor como el vehículo utilizado y comprobar que había huído hasta el municipio vecino.

Las patrullas desplazadas hasta allí localizaron el coche estacionado en una de sus calles y centraron la búsqueda en el casco urbano. Poco después, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (Usecic) dieron con el hombre y procedieron a su detención.

Doble escondite

El arrestado reconoció su implicación y reveló a los agentes dónde había escondido el dinero. Una parte se encontraba en un domicilio, mientras que el resto permanecía oculto en un compartimento del vehículo utilizado para abandonar Jarandilla. El hallazgo de ambos escondites permitió a la Guardia Civil recuperar la totalidad del efectivo sustraído.

Una vez finalizado el operativo, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata junto con las diligencias instruidas.