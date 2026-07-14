Dos días de rock gratuito en Deleitosa para demostrar que los grandes festivales también nacen en los pueblos

La música volverá a sonar con fuerza en Deleitosa este mes de julio. El municipio cacereño acogerá una nueva edición del Tüpitanga Fext, un festival gratuito que, desde hace años, ha conseguido hacerse un hueco en el calendario cultural extremeño gracias a una fórmula que combina conciertos, tradición, gastronomía y convivencia.

Organizado por un grupo de jóvenes de la región, el evento mantiene intacta la filosofía con la que nació, que busca demostrar que el mundo rural también puede convertirse en escenario de grandes citas culturales.

Bajo el lema "Lo mejor de Extremadura en un solo fin de semana", el festival volverá a reunir a cientos de asistentes en una propuesta que trasciende lo puramente musical. Más allá de los conciertos, el objetivo continúa siendo reivindicar la cultura como motor de dinamización de los pequeños municipios y ofrecer una experiencia en la que el patrimonio, la identidad local y el ocio compartan protagonismo.

Un cartel con nombres consolidados y nuevos protagonistas

La edición de este año, que se celebrará este viernes y sábado, contará con una programación marcada por el rock, el punk, el ska y otros estilos que han definido la personalidad del festival desde sus primeras ediciones.

Entre los nombres más destacados figura Periferia, que actuará por primera vez en Extremadura, además de bandas como Kamikazes, Deklibe, Skaffolding, Awakate o The Same Way.

El talento regional volverá a ocupar un lugar destacado en el cartel con la presencia de Desterraos, Los Odiosos, Sacamanteka, Kalerizo y Pedrá, banda tributo a Extremoduro que cerrará una programación pensada para reunir sobre el escenario a grupos consolidados y nuevas propuestas del panorama musical.

Mucho más que conciertos

El ambiente festivo no terminará cuando acaben las actuaciones. La organización ha preparado un amplio programa paralelo que convertirá el festival en una experiencia para disfrutar durante todo el fin de semana.

Entre las actividades previstas destaca la participación de la charanga Armando Jarana, considerada una de las más reconocidas del país por su capacidad para animar cualquier celebración. También estarán presentes Steelazo, referente del Carnaval extremeño, y Centurión, conocido por su espectáculo '¡¡Chorprecha!', que aportarán un componente de humor y animación al evento.

A ello se sumarán una zona de acampada, piscina, mercado artesanal y diferentes espacios de convivencia que permitirán a los asistentes prolongar la experiencia más allá de los conciertos y descubrir algunos de los atractivos del entorno.

La cultura como herramienta para revitalizar el medio rural

Uno de los rasgos que diferencian al Tüpitanga Fext de otros festivales es su estrecha vinculación con el territorio. El proyecto nació impulsado por jóvenes extremeños convencidos de que la cultura puede convertirse en una herramienta para generar actividad en los pueblos y ofrecer alternativas de ocio sin necesidad de abandonar el entorno rural.

Con ese mismo objetivo, el festival continúa formando parte de la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados (FEFA), una red creada para fomentar la colaboración entre iniciativas culturales repartidas por toda la región.

Cartel Tüpitanga Fext 2026. / Cedida a El Periódico Extremadura

La pertenencia a esta federación permite compartir experiencias, recursos y estrategias con otros festivales organizados desde el ámbito rural, fortaleciendo proyectos que apuestan por una programación de calidad y por un modelo de gestión basado en la implicación ciudadana.

Un proyecto que sigue creciendo

La organización destaca también el respaldo que, un año más, presta la Diputación de Cáceres, una colaboración que consideran "fundamental" para garantizar la continuidad del festival y seguir consolidándolo como una de las citas musicales más singulares de la provincia.

Al mismo tiempo, el colectivo anima a cualquier persona interesada en conocer cómo se organiza un evento de estas características a incorporarse como socia del proyecto, una forma de participar activamente en una iniciativa que se construye gracias al trabajo voluntario de decenas de personas.

Un festival con identidad propia

Mientras muchos festivales compiten por atraer grandes nombres internacionales, el Tüpitanga Fext continúa creciendo sin renunciar a aquello que le dio sentido desde el primer día. Esto es hacer del rock un punto de encuentro, convertir un pequeño pueblo en un espacio abierto a la cultura.

Con ello buscan demostrar que, cuando la ilusión nace desde el territorio, el tamaño del municipio deja de importar. Durante dos días, Deleitosa volverá a ser el mejor ejemplo de que la música también puede convertirse en una forma de mantener vivos los pueblos.