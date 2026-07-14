Valdefuentes recibirá 2,4 millones de euros del Gobierno para reparar los daños de los temporales

Valdefuentes recibirá una inversión de 2.478.763 euros del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para reparar los daños provocados por los temporales que afectaron al municipio durante los meses de enero y febrero.

La ayuda permitirá financiar distintas actuaciones de reconstrucción y mejora de infraestructuras municipales, entre ellas una de las obras más esperadas por los vecinos: la reforma del cauce soterrado del arroyo que atraviesa el casco urbano y que fue el origen de las últimas inundaciones sufridas en la localidad.

Imagen de una inundación en Valdefuentes. / Cedida a El Periódico Extremadura

La resolución, fechada el pasado 24 de junio, responde a la solicitud presentada por el Ayuntamiento tras los importantes daños ocasionados por las borrascas Kristin y Leonardo, unos episodios meteorológicos que pusieron en jaque a este municipio de poco más de un millar de habitantes y que llevaron al consistorio a solicitar la declaración de "zona catastrófica".

Según el Ayuntamiento, se trata de "la mayor inversión pública recibida por Valdefuentes en lo que va de siglo", un respaldo económico que permitirá abordar actuaciones que el municipio llevaba años reclamando.

La actuación más esperada

La intervención más importante será la remodelación del cauce soterrado del arroyo que discurre bajo buena parte del centro urbano. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros, más IVA, y pretende resolver uno de los principales problemas de seguridad que arrastra la localidad desde hace años. Durante los episodios de lluvias intensas, el conducto resulta insuficiente para evacuar el enorme volumen de agua que recibe, lo que provoca su desbordamiento y el consiguiente riesgo de inundaciones.

Las últimas borrascas volvieron a poner de manifiesto esa vulnerabilidad, generando momentos de gran preocupación entre los vecinos y las empresas situadas junto al cauce. La futura actuación permitirá aumentar la capacidad hidráulica de la infraestructura y reducir el riesgo de que vuelvan a repetirse situaciones similares.

Caminos, instalaciones deportivas y otras infraestructuras

El resto de la financiación, cifrada en 940.000 euros, más IVA, se destinará a reparar otros daños provocados por los temporales.

Entre las actuaciones previstas figuran la mejora de diferentes caminos rurales, la reparación de un pozo de sondeo, instalaciones deportivas, un puente y otras infraestructuras municipales que sufrieron desperfectos durante los temporales.

El Ayuntamiento considera que estas inversiones tendrán una repercusión directa tanto en la actividad agrícola y ganadera como en el día a día de los vecinos, al mejorar servicios e instalaciones esenciales para el municipio.

Un invierno marcado por las inundaciones

Las intensas lluvias registradas durante los primeros meses del año dejaron una situación especialmente complicada en Valdefuentes.

El 29 de enero, el consistorio trasladó a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres la petición para que la localidad fuera declarada zona catastrófica debido a los importantes daños ocasionados por las borrascas.

El fuerte viento y las precipitaciones provocaron la caída de tejados, daños en cubiertas, roturas de conducciones y desperfectos en numerosos elementos del mobiliario urbano. Algunos contenedores llegaron incluso a desplazarse por la fuerza del viento y terminaron impactando contra vehículos estacionados.

Sin embargo, una vez más, la mayor preocupación volvió a centrarse en el arroyo soterrado, cuyo desbordamiento generó nuevas inundaciones en distintos puntos del casco urbano.

Una inversión para mirar al futuro

Desde el Ayuntamiento destacan que estas actuaciones no solo servirán para reparar los daños ocasionados por los temporales, sino también para resolver problemas estructurales que afectan al municipio desde hace años.

Además de incrementar la seguridad frente a futuras lluvias intensas, las mejoras previstas permitirán ofrecer mejores infraestructuras a agricultores, ganaderos y usuarios de las instalaciones deportivas, contribuyendo al desarrollo económico y social de la localidad.

Tejas por los suelos de Valdefuentes. / Álvaro Arias

El consistorio también ha agradecido la respuesta del Gobierno de España ante la solicitud presentada tras las borrascas y ha confiado en que ese apoyo pueda extenderse igualmente a los vecinos, agricultores y ganaderos que sufrieron importantes pérdidas materiales durante aquellos episodios meteorológicos.

Más que reparar los daños

Las lluvias de principios de año dejaron imágenes difíciles de olvidar para Valdefuentes. Ahora, meses después, la respuesta llega en forma de una inversión histórica que pretende transformar una situación de emergencia en una oportunidad para mejorar el municipio.

Reconstruir no consiste únicamente en reparar lo que la que unas borrascas destruyeron, sino en preparar el pueblo para que, cuando vuelva a llover con fuerza, la incertidumbre deje de ser una preocupación cotidiana para quienes viven y trabajan junto al arroyo.