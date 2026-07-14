El nuevo pabellón de Sierra de Fuentes, una inversión de 700.000 euros, estará listo en aproximadamente un año

La construcción del futuro pabellón polideportivo multiusos de Sierra de Fuentes continúa avanzando. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visitó este lunes la localidad para conocer sobre el terreno el estado de una de las inversiones más importantes que se están ejecutando en el municipio. Se trata de una infraestructura que supondrá una inversión cercana a los 700.000 euros y que, si se cumplen los plazos previstos, podría estar terminada dentro de aproximadamente un año.

La visita comenzó con una reunión de trabajo entre Morales, el alcalde de Sierra de Fuentes, Sergio Domínguez, y miembros de la corporación municipal. Durante el encuentro analizaron el desarrollo de los proyectos que la institución provincial mantiene en marcha en la localidad, tanto en materia de infraestructuras deportivas como de promoción turística.

El presidente de la Diputación aprovechó la reunión para reiterar el compromiso de la institución con los municipios de la provincia, independientemente de su tamaño. Según señaló, "el objetivo es que todos los pueblos dispongan de las mismas oportunidades para ofrecer servicios de calidad, fijar población y mejorar la vida de sus vecinos". También defendió el papel de la Diputación como administración cercana a los ayuntamientos, encargada de atender sus necesidades y convertirlas en proyectos concretos.

Un pabellón que avanza por fases

La principal actuación visitada fue el futuro pabellón polideportivo multiusos, una infraestructura muy demandada por los vecinos de Sierra de Fuentes y cuya ejecución se está desarrollando por fases gracias a la financiación procedente de distintos planes de la Diputación de Cáceres.

El alcalde explicó que las dos primeras fases ya han concluido. La cimentación del edificio está completamente ejecutada y también se ha finalizado la estructura principal, lo que permitirá dar paso a una nueva etapa del proyecto durante las próximas semanas.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita Sierra de Fuentes. / Cedida a El Periódico Extremadura

Domínguez anunció que el Ayuntamiento licitará próximamente la tercera fase, correspondiente a la instalación de la cubierta, así como la cuarta, destinada al cerramiento del edificio. Para esta última actuación ya existe financiación comprometida a través de un plan extraordinario de la Diputación por un importe cercano a los 100.000 euros.

El regidor destacó además el respaldo económico que la institución provincial ha mantenido desde el inicio del proyecto. Según explicó, "prácticamente toda la financiación procede de la Diputación mediante distintos programas de inversión", lo que permitirá alcanzar una inversión global próxima a los 700.000 euros.

Respecto a los plazos, el alcalde mostró su confianza en que la infraestructura pueda quedar completamente finalizada dentro de aproximadamente un año, siempre que la tramitación administrativa avance según lo previsto.

Una infraestructura para mucho más que deporte

Durante la visita a las obras, Morales destacó que el nuevo pabellón responderá a una necesidad real del municipio y permitirá disponer de unas instalaciones modernas y adaptadas a múltiples usos.

Además de albergar actividades deportivas, el edificio está concebido para convertirse en un espacio polivalente donde puedan celebrarse actos culturales, encuentros sociales, eventos municipales y otras iniciativas de convivencia vecinal.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita Sierra de Fuentes. / Cedida a El Periódico Extremadura

El presidente provincial insistió en que "este tipo de inversiones contribuyen a reforzar los servicios públicos" de los pequeños municipios y favorecen que sus habitantes puedan desarrollar su proyecto de vida sin necesidad de abandonar el medio rural.

Un mirador para potenciar el turismo

La jornada también sirvió para analizar el estado de otro de los proyectos estratégicos para Sierra de Fuentes como la construcción de un mirador en el risco de la localidad.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sabores y Paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo, cuya gobernanza corresponde a la Diputación Provincial de Cáceres, y cuenta con un presupuesto cercano a los 348.741 euros.

Actualmente, el proyecto se encuentra pendiente de recibir los informes sectoriales necesarios antes de iniciar el procedimiento de licitación de las obras. Si los trámites avanzan conforme a lo previsto, el nuevo mirador podría estar construido durante el primer trimestre de 2027.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita Sierra de Fuentes. / Cedida a El Periódico Extremadura

La futura infraestructura pretende aprovechar uno de los enclaves paisajísticos más destacados del municipio para reforzar su oferta turística y atraer un mayor número de visitantes, contribuyendo también a dinamizar la economía local.

Morales destacó que el turismo sostenible representa una de las principales oportunidades de desarrollo para los municipios rurales y defendió que actuaciones como esta "permiten poner en valor el patrimonio natural al tiempo que generan actividad económica y nuevas oportunidades de empleo".

Una apuesta por el desarrollo local

La visita concluyó con un recorrido por las obras del pabellón y con el compromiso de ambas administraciones de mantener la colaboración para seguir impulsando nuevos proyectos en Sierra de Fuentes.

Mientras el futuro pabellón comienza a tomar forma y el mirador avanza en su tramitación, el municipio afronta una etapa marcada por inversiones que buscan reforzar tanto los servicios públicos como el atractivo turístico de la localidad.

Dos proyectos diferentes, pero con un mismo objetivo: que Sierra de Fuentes siga creciendo sin perder su identidad y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes han decidido construir allí su futuro.