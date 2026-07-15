Aliseda celebra con éxito todos los actos de su II Semana Cultural

El 22 de junio arrancó oficialmente la II Semana Cultural de Aliseda, una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural 'Aliseda Vive' que ha conseguido llenar las calles del municipio de actividades culturales, convivencia y una alta participación vecinal. La inauguración oficial tuvo lugar en la casa de la cultura. El acto de apertura corrió a cargo del presidente de la asociación, Francisco Javier de Vicente Julián, y contó con la destacada intervención de la alcaldesa de la localidad, Raquel Liberal, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y el pistoletazo de salida a las jornadas.

A lo largo de la semana, los vecinos y visitantes de Aliseda han podido disfrutar de una oferta de actividades muy diversas que han incluido: representación de teatro, ruta familiar en bicicleta, actuaciones de folclore tradicional, la presentación del libro que lleva por título 'Química de un alma', una obra firmada por la escritora aliseña Desirée Montero, que despertó un gran interés entre sus paisanos.

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Desde el ayuntamiento se felicitó a la Asociación 'Aliseda Vive' por la impecable organización de este evento cultural. Asimismo, el consistorio ha agradecido profundamente la implicación de todas las asociaciones locales y de las personas que, con su esfuerzo y colaboración desinteresada, han contribuido a hacer posible el éxito de esta segunda edición. "El asociacionismo es quien verdaderamente mueve el tejido social de Aliseda", destacaron desde el consistorio.