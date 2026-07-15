Arroyo de la Luz se cita con los pasodobles y la copla por 3 euros

La Banda Municipal de Música de Arroyo de la Luz protagonizará una nueva cita con la cultura local el sábado 25 de julio. La actuación comenzará a las 22.00 horas y tendrá como escenario el Cine de Verano, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una velada musical al aire libre.

Bajo el lema "Música que nos une, tradición que nos enorgullece", la agrupación ofrecerá un repertorio centrado en los pasodobles y la copla. La propuesta ha sido concebida para todos los públicos y permitirá que los asistentes no solo escuchen las interpretaciones, sino que también puedan bailar durante el concierto.

La organización plantea así una noche de convivencia en torno a dos géneros especialmente ligados a las celebraciones populares y a la memoria musical de varias generaciones.

Presentación y renovación del convenio

El concierto ha sido presentado oficialmente en el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz durante un acto en el que también se ha firmado el nuevo convenio de colaboración entre el consistorio y la agrupación musical.

En la presentación han participado Carlos Caro, alcalde de Arroyo de la Luz; Fran Pallero, director de la Banda Municipal de Música; Gloria Martín, presidenta de la agrupación, y varios integrantes de su renovada junta directiva.

El acuerdo pretende mantener la colaboración entre ambas entidades y respaldar la actividad desarrollada por una agrupación vinculada a la programación cultural y festiva del municipio.

Continuidad de la tradición musical

Durante el encuentro, Carlos Caro ha destacado la importancia de seguir apoyando a una institución cultural con una larga trayectoria en la localidad. El alcalde ha puesto en valor el trabajo de los músicos, de la dirección y de la junta directiva para conservar una tradición arraigada en Arroyo de la Luz.

Caro también ha subrayado la necesidad de incorporar a las nuevas generaciones al proyecto para garantizar la continuidad de la banda y favorecer el relevo entre sus integrantes.

Entradas a 3 euros

Las entradas para asistir al concierto tendrán un precio de 3 euros. La nota difundida por la organización no precisa si podrán adquirirse anticipadamente o si se venderán únicamente en el acceso al recinto.

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El ayuntamiento y la Banda Municipal han invitado a vecinos y visitantes a participar en una velada que volverá a convertir el Cine de Verano en punto de encuentro para la música en directo, las tradiciones populares y el talento local.