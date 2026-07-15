La música une generaciones y recauda 3.725 euros para la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres

La música siempre ha sido un aliado incondicional para el ser humano, capaz de levantar el ánimo o de transmitir las emociones más profundas. Pero, a su vez, tiene la capacidad de movilizar a la sociedad en torno a las grandes causas. Así quedó demostrado el pasado 25 de enero con el Concierto Solidario Intergeneracional celebrado en el Gran Teatro de Cáceres.

Este martes, aquella iniciativa ha vuelto a cobrar protagonismo con la entrega de los 3.725 euros recaudados, una cantidad que se destinará íntegramente a la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres (Aeemca).

La entrega de la recaudación contó con la presencia de la vicepresidenta de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, quien participó en el acto junto a representantes de Acaumex y de la asociación beneficiaria.

Los fondos proceden de la venta de entradas del concierto, cuyo precio fue de siete euros, así como de las aportaciones realizadas a través de la Fila 0 y de la colaboración de Caja Almendralejo y la propia Acaumex. Una muestra de solidaridad que convirtió la música en una herramienta para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.

Un escenario para unir generaciones

El concierto fue protagonizado por la Banda Sinfónica Provincial de la Diputación de Cáceres, dirigida por Antonio Luis Suárez Moreno, dentro de una propuesta concebida para reunir en un mismo espacio a niños, jóvenes y mayores.

Lejos de plantearse únicamente como una actuación musical, el encuentro buscó tender puentes entre generaciones a través de un repertorio pensado para todos los públicos. Bandas sonoras, piezas clásicas adaptadas, melodías populares y composiciones contemporáneas se sucedieron durante una mañana en la que la música sirvió como lenguaje común entre personas de edades muy diferentes.

La iniciativa pretendía recordar que un concierto puede ser mucho más que una sucesión de obras interpretadas desde un escenario. También puede convertirse en un espacio para compartir recuerdos, descubrir nuevas emociones y reforzar los lazos entre distintas generaciones.

Una ayuda para quienes conviven con la enfermedad

Los 3.725 euros obtenidos se destinarán íntegramente a la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres (Aeemca), que desarrolla programas de atención, rehabilitación, apoyo psicológico, fisioterapia, terapia ocupacional y acompañamiento para personas diagnosticadas con esta enfermedad y sus familias.

La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error la mielina, la sustancia que protege las fibras nerviosas y facilita la transmisión de los impulsos entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Como consecuencia, aparecen síntomas que pueden variar considerablemente de una persona a otra, aunque entre los más habituales figuran la fatiga intensa, los problemas de visión, la pérdida de fuerza muscular, las alteraciones del equilibrio o el hormigueo en distintas partes del cuerpo. En muchos casos, estos síntomas aparecen en forma de brotes que posteriormente remiten parcial o totalmente.

Más de un centenar de afectados

La enfermedad afecta principalmente a personas jóvenes, especialmente entre los 20 y los 40 años, y presenta una mayor incidencia entre las mujeres. En Extremadura se estima que conviven con la esclerosis múltiple más de un millar de personas, de las cuales algo más de 400 residen en la provincia de Cáceres.

Precisamente por ello, entidades como Aeemca desempeñan un papel fundamental al ofrecer apoyo especializado, favorecer la autonomía de los pacientes y mejorar su calidad de vida a través de distintos programas asistenciales.

El concierto celebrado el pasado enero terminó con los aplausos del público. Meses después, ese eco sigue teniendo consecuencias muy reales. Los 3.725 euros entregados este martes representan mucho más que una cifra, son la prueba de que una aportación solidaria puede traducirse en más recursos, atención y esperanza para quienes cada día conviven con la esclerosis múltiple.