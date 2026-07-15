¿Ya tienes preparada tu ropa blanca? Malpartida de Cáceres vuelve a celebrar su gran noche este fin de semana

Pocas citas del verano cacereño son tan reconocibles como la Fiesta Ibicenca de Malpartida de Cáceres. Es esa noche en la que miles de personas no tienen que pensar demasiado qué ponerse porque existe una única norma: vestir completamente de blanco.

Un requisito sencillo que, año tras año, convierte la Plaza de Toros en un mar de prendas claras y en uno de los eventos más multitudinarios del verano en la provincia.

La celebración volverá este sábado como uno de los platos fuertes de Malpartídate'26, la programación estival impulsada por el Ayuntamiento, que durante los meses de verano reúne cerca de un centenar de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y de ocio.

La previsión municipal apunta a una asistencia cercana a 4.000 personas, llegadas desde numerosos municipios de la provincia, consolidando una cita que ya se ha convertido en una referencia para la juventud extremeña y en uno de los grandes reclamos festivos del calendario estival.

Un fin de semana repleto de actividades

La Fiesta Ibicenca será el broche a varios días de intensa programación que comenzarán este jueves con las semifinales del concurso Quemando Neuronas, que se celebrarán en el Bar El Pocillo.

Esa misma noche, el Museo Vostell Malpartida volverá a abrir sus puertas al arte contemporáneo con una nueva sesión del ciclo 'Bajo las Estrellas', dedicada en esta ocasión a VEM – Videoarte en Movimiento, una propuesta internacional que convierte el histórico Lavadero de Lanas en un espacio de proyección al aire libre.

La actividad continuará el viernes con la gran final de Quemando Neuronas, prevista para las 21:30 horas, y con una nueva edición del concurso de tirachinas en el Mesoncito Los Arcos, recuperando uno de los juegos tradicionales que más éxito obtuvo durante las pasadas fiestas de San Isidro y que busca mantener vivas las costumbres populares del municipio.

Folklore antes de una larga noche

El sábado comenzará con una propuesta muy diferente. A partir de las 22:30 horas, la Plaza Mayor acogerá una nueva edición del Festival de Folclore, con entrada gratuita.

Sobre el escenario actuarán la Agrupación Folclórica Virgen de la Soledad, anfitriona del encuentro, junto al grupo invitado El Calderero, procedente de Navalvillar de Pela, en una velada dedicada a la música tradicional extremeña.

Será solo el preludio de la cita más esperada. A las 00:00 horas, la actividad se trasladará a la Plaza de Toros, donde arrancará la Fiesta Ibicenca con la actuación principal de Voltaje Caribeño, encargada de poner ritmo a una celebración que se prolongará hasta las seis de la madrugada.

Un amplio dispositivo de seguridad

La elevada asistencia prevista ha llevado al Ayuntamiento a preparar un importante operativo para garantizar el correcto desarrollo de la fiesta. Más de 40 efectivos, entre personal sanitario, seguridad pública y seguridad privada, velarán por el buen funcionamiento del evento.

Además, se realizarán controles preventivos antidroga y controles de acceso para impedir la entrada de envases de vidrio, una medida destinada a reforzar la seguridad de todos los asistentes.

Como novedad para facilitar el regreso de los participantes, el consistorio ha autorizado que los taxis de Cáceres puedan recoger viajeros en Malpartida una vez finalizada la celebración.

La hostelería local también se sumará a la fiesta ofreciendo un Menú Especial Ibicenco, reforzando el impacto económico que este evento genera cada verano en bares, restaurantes y establecimientos del municipio.

El fútbol cerrará el fin de semana

La programación continuará el domingo , cuando la Plaza Mayor volverá a convertirse en un gran punto de encuentro con la instalación de una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de fútbol y apoyar a la selección española.

El Ayuntamiento repetirá así una iniciativa que ya tuvo una excelente acogida durante la retransmisión de la semifinal, cuando cientos de personas llenaron la plaza para vivir el partido en un ambiente festivo.

Malpartídate, un verano que no se detiene

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha animado tanto a vecinos como a visitantes a participar en un fin de semana que resume el espíritu de Malpartídate'26, una programación que convierte al municipio en uno de los principales referentes culturales y turísticos de Extremadura durante los meses estivales.

Con cerca de un centenar de propuestas repartidas a lo largo del verano, el programa apuesta por combinar tradición, cultura, música, deporte y ocio para todos los públicos.

En Malpartida de Cáceres el verano no se mide únicamente por las altas temperaturas, sino también por las noches que dejan huella. Y pocas lo hacen tanto como la Ibicenca, cuando miles de personas visten de blanco, la música se adueña de la plaza y un pequeño municipio demuestra, una vez más, que algunas de las grandes fiestas de la provincia nacen lejos de las grandes ciudades.