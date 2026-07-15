Vuelve a caminar hacia Guadalupe: así será la Peregrinación Magna que recupera sus 16 caminos históricos

La red de Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe, que convirtió al monasterio cacereño entre los siglos XIV y XVI en uno de los grandes centros de peregrinación de la Península, hasta el punto de eclipsar en determinados momentos al Camino de Santiago, volverá a cobrar vida el próximo año con una cita sin precedentes.

La Asociación Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe ha anunciado la celebración de una Peregrinación Magna que a caminantes procedentes de distintos territorios para confluir en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, coincidiendo con el Año Santo Guadalupense.

La iniciativa pretende recuperar el espíritu de unas rutas que durante siglos sirvieron de nexo entre pueblos, comarcas y reinos. No será una única marcha, sino la suma de decenas de grupos que recorrerán total o parcialmente alguna de las 16 rutas históricas que forman la red para culminar su viaje con una llegada conjunta al monasterio.

La peregrinación será una de las principales actividades vinculadas al Jubileo Guadalupense, que comenzará el próximo 30 de agosto, y aspira a convertirse en uno de los acontecimientos más destacados del calendario religioso y cultural de Extremadura.

16 caminos con siglos de historia

La Red de Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe reúne itinerarios muy diferentes entre sí, pero unidos por un mismo destino. Durante siglos fueron utilizados por miles de peregrinos que acudían a venerar a la Virgen de Guadalupe y obtener las indulgencias concedidas al santuario.

Entre ellos destaca el Camino Real de Guadalupe, considerado el principal acceso histórico al monasterio y frecuentado por numerosos monarcas castellanos y posteriormente por los Austrias.

A él se suman el Camino Real de los Austrias, recorrido por reyes como Felipe II, Felipe III y Felipe IV; el Camino de los Descubridores, ligado a ciudades como Cáceres, Mérida o Trujillo y a la historia de los conquistadores extremeños; o el Camino Colombino, utilizado por Cristóbal Colón para acudir al monasterio tras sus viajes al continente americano.

La red incluye además itinerarios como el Camino Mozárabe, inspirado en las antiguas rutas seguidas por los cristianos que vivían en territorio musulmán; el Camino Romano, heredero de la calzada que unía Mérida y Toledo; el Camino Visigodo, vinculado a la basílica de Santa Lucía del Trampal, o el Camino de los Jerónimos, que enlaza los monasterios de Yuste y Guadalupe.

Camino Real / Red Caminos a Guadalupe

Otros recorridos atraviesan algunos de los paisajes más representativos de Extremadura y Castilla-La Mancha, como el Camino de Monfragüe, el Camino de los Cinco Valles, el Camino del Condado de Belalcázar, el Camino de los Montes de Toledo, el Camino de La Jara, el Camino de Cabañeros, el Camino de Levante o el Camino de los Mineros, nacido al calor de las explotaciones de mercurio de Almadén y de la relación histórica del monasterio con la medicina.

Una llegada conjunta al monasterio

La organización trabaja ya con ayuntamientos, parroquias, Grupos de Acción Local, asociaciones y empresas para coordinar la formación de grupos de peregrinos procedentes tanto de Extremadura como de otras comunidades limítrofes.

La intención es que todos ellos confluyan el 19 de septiembre en Guadalupe, donde se celebrará un acto de bienvenida en el que serán bendecidos los estandartes diseñados específicamente para representar cada uno de los caminos históricos.

Para facilitar la participación, todos los itinerarios oficiales se encuentran digitalizados y pueden descargarse gratuitamente desde el Centro de Descargas del Instituto Geográfico Nacional, permitiendo planificar los recorridos con antelación.

La coordinación logística de los desplazamientos está siendo asumida por los propios ayuntamientos y parroquias, mientras que la Red de Cooperación ha fijado el 3 de septiembre de 2026 como fecha límite para confirmar el número definitivo de participantes.

Ese paso permitirá organizar las credenciales, los dispositivos de seguridad en colaboración con Protección Civil y Guardia Civil y el protocolo previsto para la recepción de los peregrinos.

Recuperar una tradición que marcó la historia de Guadalupe

Durante la Baja Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, Guadalupe fue uno de los grandes destinos espirituales de la Península Ibérica. Su monasterio llegó a recibir a miles de peregrinos cada año, atraídos tanto por la devoción a la Virgen como por el prestigio religioso y cultural que alcanzó el cenobio.

Aquellos caminos no solo fueron recorridos por creyentes. Comerciantes, soldados, nobles, reyes e incluso bandoleros compartieron durante siglos unas rutas que contribuyeron al desarrollo económico y social de numerosos pueblos por los que todavía hoy discurren.

Volver a caminar para reencontrarse con la historia

La Peregrinación Magna no busca únicamente recuperar una tradición religiosa. También pretende devolver protagonismo a una red de caminos que durante siglos conectó territorios, impulsó el comercio y dio forma a buena parte de la historia de Extremadura.

El próximo septiembre, miles de pasos volverán a recorrer senderos casi olvidados para demostrar que algunos caminos nunca desaparecen del todo, simplemente esperan a que alguien vuelva a transitarlos.