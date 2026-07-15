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Proyecto generador empleo

Mata de Alcántara remodela la zona de cafetería de la piscina municipal con 200.000 euros

Los trabajos están financiados por el Gobierno de España y han permitido renovar cuartos de baño, almacén y cocina

Instalaciones deportivas municipales de Mata de Alcántara.

Instalaciones deportivas municipales de Mata de Alcántara. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Mata de Alcántara

Con una inversión en torno a 200.000 euros el Ayuntamiento de Mata de Alcántara está terminando de remodelar el antiguo bar y la cocina existentes, para transformarlo en un nuevo local con una cocina muchísimo más amplia, con almacén para mercancías y nuevos cuartos de baño.

La obra está financiada por el Gobierno de España tras la presentación por la agencia de empleo y desarrollo local del ayuntamiento de un proyecto generador de empleo estable que ha permitido y está posibilitando crear empleo durante muchos meses en la localidad. Las obras, que están ya terminadas han consistido en la reforma total del inmueble, ejecutándose derribos de paredes y muros intermedios para dotar al recinto de mayor amplitud, renovación de suelos y alicatados, de falsos techos registrales, de carpintería de madera y metálica, así como de una renovación total de la fontanería y desagües de la instalación eléctrica.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Mata de Alcántara presenta su Agenda 2030 Local – Plan de Acción ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), un documento de hoja de ruta que recoge medidas concretas para avanzar hacia un municipio más sostenible, habitable y con mayor calidad de vida.

El Plan incluye acciones vinculadas al turismo sostenible, la participación ciudadana, la atracción de población, el teletrabajo, el transporte público, la atención a mayores, la dehesa boyal, la biodiversidad, la cultura, la ganadería, la vida saludable, el hermanamiento, la colaboración con universidades, la pesca y patrimonio etnográfico.

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Entre las acciones previstas destacan el Programa turístico, la dinamización de asociaciones y mejora del transporte público. n

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