La Mina Pastora de Aliseda irrumpe en la escena científica internacional con la tesis doctoral de Ángel Crespo López

Aliseda vuelve a ocupar un lugar destacado en la geología internacional tras la defensa, recientemente, de la Tesis Doctoral del geólogo Ángel Crespo López, titulada “Génesis y evolución mineral en una mina abandonada de hierro: el caso de la Mina Pastora, Aliseda”. El trabajo ha obtenido la máxima calificación académica, coronando años de investigación sobre uno de los enclaves minerales más excepcionales del suroeste europeo.

La Mina Pastora, estudiada en profundidad por Crespo, bajo la dirección de Carlos M. Pina, se ha revelado como un auténtico laboratorio natural. En sus galerías se han identificado más de 50 minerales. Entre ellos 27 sulfatos, de los cuales, algunos se forman en condiciones extremas destacando cuatro especies extraordinariamente raras. De ellas, dos son sulfatos de amonio cuya presencia sitúa a la Mina Pastora en la élite científica mundial de este tipo de yacimiento.

Uno de estos minerales, la ammoniojarosita, ocupa un papel central en la investigación. Su formación a temperatura ambiente en la Mina Pastora, ligada a procesos biogeoquímicos complejos y a la actividad de colonias de murciélagos, constituye el único caso descrito a nivel mundial, un referente para comprender cómo se generan minerales en ambientes ácidos y altamente reactivos.

La paragénesis de sulfatos de amonio documentada en la Mina Pastora, incluyendo especies como la tschermigita, refuerza el carácter único del yacimiento.

La tesis defendida subraya además un aspecto de enorme relevancia científica: la conexión entre la mineralogía de la Mina Pastora y la exploración interplanetaria. Las condiciones químicas que favorecen la aparición de estos sulfatos raros en la Mina Pastora podrían ser análogas a las que existieron en Marte, y en otros cuerpos del Sistema Solar, en tiempos pasados.

Comprender cómo evolucionan estos minerales en Aliseda permite interpretar mejor los datos que envían las misiones espaciales cuando detectan sulfatos de amonio en otros planetas.

Pastora se convierte así en un puente entre la geología terrestre y la geología planetaria: un enclave extremeño que dialoga con los grandes proyectos de exploración espacial y que aporta claves para descifrar la evolución mineral en ambientes extremos, dentro y fuera de la Tierra.

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Aliseda y su Mina Pastora avanzan ahora en un objetivo decisivo: la declaración de Monumento Natural. El ayuntamiento continúa trabajando para que este yacimiento, único por su riqueza mineral y su valor científico, sea reconocido oficialmente como parte del patrimonio natural de Extremadura. Así mismo, expresaron su confianza de que la Junta de Extremadura "atienda esta solicitud y que pronto podamos sumar la Mina Pastora a la lista de Monumentos Naturales de la región".