Pepe Viyuela encabeza el cartel de actividades culturales que llegarán a 77 pueblos de Cáceres este verano

La cultura se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los principales motores de dinamización de los municipios rurales. Una forma de acercar actividades a los vecinos sin que tengan que salir de sus pueblos y de demostrar que en el medio rural también hay vida, y mucha.

Durante el verano este programa cobra aún más importancia y, con ese objetivo, la Diputación de Cáceres ha presentado este martes una nueva edición de su programación cultural estival, que volverá a recorrer buena parte de la provincia con conciertos, cine, circo y narración oral.

La institución provincial destinará cerca de 330.000 euros a cuatro programas itinerantes que llegarán este verano a 77 municipios: Estivalia, Cine Estival, Encuentros Narrativos Maltravieso y No Solo Circo, una oferta dirigida a públicos de todas las edades y pensada para convertir plazas, parques y calles en escenarios culturales.

Presentación del programa de actividades culturales de la Diputación de Cáceres / Sofía Pérez Ramiro

Durante la presentación, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, destacó que la programación continúa creciendo cada año con el objetivo de acercar la cultura a todos los rincones de la provincia y demostrar que "vivir en un pueblo no puede convertirse en una limitación para disfrutar de propuestas artísticas de calidad". En este sentido, defendió que la cultura es también una herramienta para fortalecer la identidad de los municipios, generar convivencia y contribuir a fijar población en el medio rural.

Estivalia amplía su recorrido

El programa con mayor presupuesto vuelve a ser Estivalia, considerado uno de los grandes referentes culturales del verano en la provincia. La edición de este año contará con 44 actuaciones, nueve más que en 2025, y reunirá a más de 200 artistas entre el 17 de julio y el 6 de septiembre. La mayoría forman parte de Guía Artés, el catálogo de artistas impulsado por la Diputación para promocionar el talento extremeño.

Gutiérrez subrayó que el incremento de actuaciones responde a la creciente demanda de los municipios y reafirma la apuesta de la institución por apoyar a los creadores de la región, fortaleciendo al mismo tiempo el tejido cultural y económico ligado a las artes escénicas y la música.

Entre los participantes estará la cantante Miriam Cantero, que ofrecerá su concierto el próximo 13 de agosto en Carrascalejo. La artista explicó que ha preparado un espectáculo muy variado en el que recorrerá estilos como el flamenco, la copla, el bolero o la fusión, e invitó tanto a vecinos como a visitantes a acercarse a cualquiera de las actuaciones del programa para "descubrir el talento que existe en Extremadura".

También formará parte de Estivalia El Avispero Producciones, que presentará el espectáculo familiar 'Qué locura de museo'. Su director, Simón Ferrero, señaló que la propuesta utiliza el clown y el humor para acercar el arte a pequeños y mayores mediante un recorrido por diferentes épocas artísticas protagonizado por personajes que cobran vida fuera de los cuadros. A su juicio, iniciativas como Estivalia permiten que las artes escénicas lleguen a localidades donde, de otro modo, sería muy difícil disfrutar de este tipo de espectáculos.

El cine y las historias regresan a las plazas

Tras la buena acogida de su estreno el pasado verano, Cinestival amplía su recorrido y llegará este año a 12 municipios, dos más que en la edición anterior.

El programa recuperará el ambiente de las tradicionales noches de cine al aire libre con proyecciones equipadas con una "gran pantalla y sonido profesional". Además, volverá a incluir dos sesiones de cine mudo con música en directo, una fórmula que despertó un gran interés entre el público el pasado verano.

Otra de las novedades será Encuentros Narrativos, una propuesta especialmente diseñada para personas mayores que recorrerá nueve residencias y hogares de mayores entre finales de julio y agosto.

La actriz Amelia David explicó que estas sesiones mezclan narración oral, música en directo y participación del público, permitiendo que los asistentes compartan recuerdos, cuentos y vivencias de sus propios municipios.

Según destacó, cada encuentro termina convirtiéndose en una experiencia emocional tanto para quienes la reciben como para los propios artistas, que encuentran en esas conversaciones "una valiosa fuente de memoria y sabiduría popular".

La risa volverá a recorrer los pueblos

El cuarto programa será No Solo Risas, que duplica su presencia respecto al año pasado y llevará espectáculos a 12 localidades. El malabarista Javi Javichy, uno de los participantes, explicó que el éxito de la primera edición ha permitido ampliar el recorrido del proyecto.

El objetivo, señaló, sigue siendo el mismo: llenar las plazas de humor mediante espectáculos de clown, teatro de calle y circo contemporáneo dirigidos a públicos de todas las edades.

Entre los nombres destacados del cartel figura Pepe Viyuela, a quien Javichy definió como una referencia nacional del humor y muy vinculado a Extremadura por su residencia en la comarca de La Vera. Además, cerca del 80 % de las compañías participantes son extremeñas, una circunstancia que, a su juicio, demuestra el buen momento creativo que vive el sector.

Cultura para hacer más habitables los pueblos

La Diputación considera que estos cuatro programas complementan la intensa programación que organizan los ayuntamientos durante el verano y contribuyen a que la actividad cultural llegue también a los municipios más pequeños.

Música, cine, teatro, circo, narración oral y humor compartirán escenario durante las próximas semanas con una misma finalidad: convertir cada plaza en un lugar de encuentro y demostrar que la cultura sigue siendo uno de los mejores aliados para mantener vivos los pueblos.