El futuro del regadío extremeño en juego: Regantex pide un plan para infraestructuras obsoletas y caminos deteriorados

Las comunidades de regantes extremeñas reclaman una actuación coordinada para garantizar el futuro del regadío en la región. Representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura (Regantex) han mantenido una reunión con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

En esta, han trasladado la necesidad de impulsar un plan de colaboración entre las distintas administraciones para renovar unas infraestructuras que, en muchos casos, acumulan "más de medio siglo de antigüedad". El encuentro también sirvió para abordar el estado de los caminos rurales vinculados a las zonas regables, una reivindicación histórica del sector agrario.

La reunión, solicitada previamente por la asociación, permitió abrir una vía de diálogo entre ambas instituciones para estudiar posibles líneas de colaboración, pese a que la Diputación no tenga competencias directas en materia de regadíos.

El presidente de Regantex, Francisco Sánchez, explicó que durante el encuentro trasladó al responsable provincial la situación que atraviesan tanto las zonas regables de la cuenca del Tajo como las del Guadiana, ya que la asociación representa a comunidades de toda Extremadura.

Según indicó, uno de los principales objetivos fue implicar a la Diputación en aquellas actuaciones donde pueda ejercer un papel de coordinación con el resto de administraciones para facilitar el desarrollo y la viabilidad del regadío, un sector que calificó de "estratégico para la economía extremeña".

Infraestructuras con más de medio siglo de servicio

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el envejecimiento de las infraestructuras hidráulicas. Regantex recordó que las comunidades de regantes gestionan actualmente alrededor de 181.000 hectáreas de regadío, muchas de ellas dotadas de canales, conducciones y sistemas construidos entre las décadas de 1950 y 1970, unas instalaciones que "ya han superado ampliamente su vida útil".

Sánchez destacó que "los propios agricultores están realizando un importante esfuerzo económico" para modernizar las infraestructuras que dependen directamente de las comunidades de regantes.

Sin embargo, advirtió de que muchas otras instalaciones, construidas en su día por las administraciones y posteriormente transferidas para su gestión, presentan un importante deterioro que dificulta su mantenimiento.

Sofía Pérez Ramiro

Por ello, defendió la creación de un plan estratégico en el que participen la Administración General del Estado, la Junta de Extremadura, las confederaciones hidrográficas y el resto de administraciones implicadas para garantizar la renovación de estas infraestructuras y evitar que algunas zonas regables acaben deteriorándose de forma irreversible.

Durante la reunión también trasladó la preocupación existente por determinados proyectos de futuro, entre los que mencionó la necesidad de seguir impulsando los nuevos regadíos de montaña en el Valle del Jerte.

En este sentido, pidió la colaboración de la Diputación ante la decisión que próximamente deberá adoptar la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias respecto a la transformación de la zona regable de Las Fraguas, con el objetivo de que se mantenga la financiación prevista y no se pierdan inversiones fundamentales para ese territorio.

Los caminos rurales, otra prioridad

Otro de los puntos destacados del encuentro fue el estado de conservación de los caminos que atraviesan las zonas regables.

Según explicó el presidente de Regantex, muchos de estos viales presentan un importante deterioro y pertenecen a distintas administraciones, como las diputaciones, la Junta de Extremadura o las confederaciones hidrográficas, lo que dificulta tanto su mantenimiento como la coordinación de las actuaciones necesarias.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión con los representantes de Regantex. / Cedida a El Periódico Extremadura

La asociación considera que estas infraestructuras no solo son utilizadas por agricultores y regantes. También forman parte del día a día de autobuses escolares, trabajadores, vecinos y usuarios que acceden a explotaciones agrícolas, zonas de pesca, caza o espacios de ocio.

Por ello, defendió que "su conservación debe entenderse como una responsabilidad compartida" entre las administraciones públicas y no recaer exclusivamente sobre las comunidades de regantes.

Una pieza clave para la economía extremeña

Regantex aprovechó el encuentro para recordar el peso que tiene el regadío en el desarrollo económico y social de Extremadura.

La asociación subrayó que este modelo productivo resulta "fundamental" para mantener la actividad agrícola, favorecer la implantación de la agroindustria y contribuir a fijar población en el medio rural.

Además, recordó que casi el 46 % de las exportaciones extremeñas procede del sector agroalimentario, una cifra que, a su juicio, evidencia la importancia de seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas modernas y eficientes.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener abiertas nuevas líneas de colaboración entre Regantex y la Diputación de Cáceres para avanzar en soluciones que mejoren tanto las redes de riego como los caminos rurales.

Invertir en agua es invertir en territorio

Las comunidades de regantes confían en que este primer encuentro sirva para impulsar una estrategia conjunta que permita afrontar uno de los principales retos del sector.

La modernización de las infraestructuras hidráulicas y la mejora de los caminos rurales aparecen ya como prioridades para asegurar la viabilidad de un modelo agrícola que sigue siendo uno de los principales motores económicos de Extremadura.