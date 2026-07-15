Transforma Trujillo en un gran tablero de juego donde los niños pueden combatir el calor sin renunciar a la diversión

Si el verano se hace cuesta arriba para la población en general, para los niños, acostumbrados a jugar en la calle con sus amigos, pasar horas en el parque o compartir el día a día en el colegio, puede resultar todavía más largo. Las altas temperaturas obligan a cambiar muchas rutinas y a buscar alternativas para disfrutar del tiempo libre sin renunciar a la diversión.

En Trujillo, más allá de su patrimonio monumental, existen numerosos planes para convertir cualquier jornada estival en una aventura para toda la familia.

La ciudad monumental ofrece mucho más que un paseo por la Plaza Mayor. Castillos, murallas, museos, piscinas o parques permiten diseñar un recorrido pensado para que los más pequeños descubran la historia mientras juegan, corren y exploran algunos de los rincones más emblemáticos del municipio.

Un castillo para sentirse caballero por un día

Pocas visitas despiertan tanta ilusión entre los niños como la subida al castillo de Trujillo. La antigua fortaleza árabe, uno de los símbolos de la ciudad, permite recorrer sus murallas y disfrutar de unas vistas privilegiadas de todo el casco histórico.

Pero la experiencia puede ir mucho más allá de una simple visita turística. Muchos padres convierten el recorrido en un juego, animando a los pequeños a imaginar cómo era la vida dentro de la fortaleza hace siglos o a buscar los numerosos nidos de cigüeñas que coronan las torres.

Convertir el casco histórico en un gran juego

Las calles empedradas de Trujillo también ofrecen la posibilidad de aprender historia de una forma diferente. Una opción consiste en transformar el paseo por el centro histórico en una pequeña yincana familiar.

Buscar el escudo nobiliario más grande, contar las cigüeñas que hay sobre los tejados de la Plaza Mayor, o descubrir cuántos palacios se pueden enumerar antes de llegar a la iglesia de Santa María son algunas de las pruebas que ofrece este enclave histórico.

De este modo, un recorrido por algunos de los monumentos más conocidos de la ciudad se convierte en una actividad mucho más entretenida para los más pequeños.

Historia, panorámicas y un chapuzón

Cuando el calor aprieta, la piscina municipal se convierte en una de las mejores opciones para completar la jornada. Después de una mañana recorriendo el patrimonio monumental, un baño permite descansar y afrontar con energías renovadas el resto del día.

Otra parada muy recomendable es la iglesia de Santa María la Mayor. Subir hasta su campanario supone una pequeña aventura para los niños, que disfrutan recorriendo las estrechas escaleras antes de contemplar desde lo más alto una de las mejores panorámicas de Trujillo.

Quienes quieran completar la visita cultural pueden acercarse también al Museo Casa de Pizarro, un espacio de dimensiones reducidas que permite descubrir la figura del conquistador sin que la visita resulte excesivamente larga para los menores.

Pequeñas aventuras al aire libre

No siempre hace falta una actividad organizada para pasar un buen rato, a veces basta con pasear observando el entorno. Buscar lagartijas entre las piedras, descubrir antiguas puertas medievales, localizar torres defensivas o contar las cigüeñas que anidan sobre iglesias y palacios son juegos sencillos que ayudan a despertar la curiosidad de los niños mientras conocen la ciudad.

Cuando el sol comienza a bajar, La Alberca ofrece un espacio mucho más fresco para correr, descansar o simplemente disfrutar de una tarde tranquila rodeados de naturaleza.

Y pocas cosas saben mejor en verano que terminar la jornada con un helado en una terraza de la Plaza Mayor, contemplando la estatua ecuestre de Francisco Pizarro mientras la plaza recupera el ambiente de las noches estivales.

Escapadas muy cerca de Trujillo

Para quienes pasen varios días en la ciudad, el entorno ofrece numerosas alternativas a menos de una hora de viaje. La playa de Cancho del Fresno, en Cañamero, combina agua, naturaleza y amplias zonas de descanso.

El Parque Nacional de Monfragüe permite observar buitres leonados y águilas desde el Salto del Gitano, mientras que Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres, sorprenden con sus enormes formaciones graníticas y rutas fáciles para recorrer con niños.

Un verano para descubrir Trujillo en familia

La imagen de Trujillo suele asociarse a sus palacios, iglesias y monumentos, pero el verano demuestra que también puede ser un destino pensado para los más pequeños. Entre castillos, piscinas, juegos, helados y excursiones cercanas, la ciudad ofrece suficientes propuestas para llenar de aventuras las vacaciones familiares.

Y es que, al final, los mejores recuerdos del verano no siempre nacen en los grandes parques temáticos; muchas veces empiezan simplemente subiendo una muralla, contando cigüeñas o descubriendo que la historia también puede jugarse.