La Vera Indómita convierte durante once días la comarca en un gran escenario cultural

Hay ciertos retos que algunas personas ni se plantean por considerarlos demasiado complejos o directamente imposibles. Sin embargo, hay quienes no solo se los plantean, sino que los hacen realidad.

Así nació la Muestra de Cine y Cultura de La Vera Indómita, una cita que este verano alcanza su novena edición acercando propuestas cinematográficas y artísticas únicas a la comarca y demostrando que la creación contemporánea también tiene un lugar privilegiado en el mundo rural.

La programación fue presentada con el respaldo de la Diputación de Cáceres y de la Asociación Cultural Badila, impulsora de un proyecto que durante once días volverá a transformar gargantas, castillos, plazas, espacios patrimoniales y rincones naturales de La Vera en escenarios abiertos donde convivirán cine, música, teatro, danza, fotografía y creación contemporánea.

La cultura como motor para mantener vivos los pueblos

Durante la presentación, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, destacó el papel que desempeñan los ayuntamientos y las asociaciones culturales en la dinamización de los municipios rurales. Señaló que el trabajo conjunto entre instituciones e iniciativas nacidas desde la sociedad civil permite "construir una oferta cultural de primer nivel" incluso lejos de las grandes ciudades.

La responsable provincial puso como ejemplo a Indómita, una programación que, a su juicio, "ha convertido a La Vera en un referente de la creación contemporánea" y demuestra que "el mejor escenario no siempre necesita un teatro convencional", sino que puede encontrarse en una garganta, un castillo o una plaza.

Once días de cine, música y danza: La Vera Indómita presenta su novena edición con estrenos y escenarios inéditos / Cedida a El Periódico Extremadura

También defendió que este tipo de propuestas favorecen la cohesión social, fortalecen la identidad del territorio y generan oportunidades económicas a través de la hostelería, el alojamiento o la restauración.

Además, destacó el compromiso del festival con la sostenibilidad, poniendo en valor la continuidad de las rutas de transporte colectivo iniciadas el pasado año y el protagonismo que adquiere en esta edición el agua como hilo conductor de la programación.

Once días para convertir La Vera en un escenario

La directora de la muestra, Mane Cisneros, explicó que alcanzar la novena edición solo ha sido posible gracias al respaldo institucional de la Diputación de Cáceres, una colaboración que considera "imprescindible" para seguir apostando por una cultura innovadora desde el medio rural.

Recordó que detrás de la programación existe un trabajo de más de diez meses y reivindicó el esfuerzo que supone organizar un festival de estas características en espacios donde, en muchos casos, ni siquiera existen infraestructuras básicas. Precisamente ese desafío constituye una de las señas de identidad de Indómita: llevar la vanguardia artística a lugares donde tradición y naturaleza dialogan de manera permanente.

La directora destacó que el programa reúne 28 páginas de actividades y permitirá disfrutar de "once jornadas de cultura al caer el sol", después de recorrer durante el día los paisajes de La Vera.

Estrenos internacionales y escenarios inéditos

La programación arrancará con el músico checo Peter Spatina, uno de los grandes referentes de la música hidrofónica, llegado desde Praga. También participará el pianista Ignasi Terraza, considerado uno de los intérpretes españoles con mayor proyección internacional.

Entre las propuestas más singulares figura un espectáculo dedicado a La Serrana de la Vera, que descenderá simbólicamente de la montaña para protagonizar una creación que combinará música barroca y renacentista con una de las grandes leyendas de la comarca.

La edición incorporará además un nuevo escenario: el Centro de Interpretación del Paludismo de Losar de la Vera, donde el mimo Carlos Martínez, residente desde hace décadas en Alemania, abordará cuestiones relacionadas con el cambio climático y los movimientos migratorios utilizando el teatro gestual y el cine.

El programa también reservará un espacio para rendir homenaje a Lucia Joyce, dará protagonismo a África y acogerá el estreno mundial de una banda sonora creada específicamente para acompañar la proyección de 'El gabinete del doctor Caligari', considerada una obra clave del expresionismo alemán.

Durante el festival también se entregará la Faltriquera Verata, un reconocimiento destinado a personas vinculadas al mundo de la cultura que han elegido La Vera como lugar de creación. Este año recaerá en la productora Harry, responsable de una conocida campaña publicitaria rodada íntegramente en Villanueva de la Vera.

Creatividad con sello propio

Cisneros quiso además reivindicar el talento joven aclarando que el cartel oficial del festival no ha sido generado mediante inteligencia artificial. Explicó que su autora es una fotógrafa de 26 años que desarrolla su labor profesional en La Casa de las Carcasas, poniendo en valor el trabajo creativo realizado por jóvenes profesionales.

Indómita vuelve a demostrar que la cultura puede convertirse en una poderosa herramienta para transformar un territorio. No solo lleva cine, música o artes escénicas a espacios inesperados; también convierte cada rincón de La Vera en un lugar de encuentro entre patrimonio, naturaleza e innovación.