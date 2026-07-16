Un detenido en Cáceres por difundir videos de las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales

Un hombre ha ingresado en prisión provisional después de ser detenido en la provincia de Cáceres como presunto autor de delitos de pornografía infantil y de descubrimiento y revelación de secretos. El acusado habría grabado sin consentimiento las relaciones sexuales que mantenía con varias mujeres y difundido posteriormente las imágenes en páginas web pornográficas.

El caso comenzó cuando una de las víctimas descubrió un video suyo en una plataforma de contenido para adultos. Las imágenes se encontraban disponibles para cualquier usuario, pese a que la mujer no había autorizado ni la grabación ni su publicación.

Investigación

A partir de su denuncia, la Guardia Civil y la Policía Nacional crearon un equipo conjunto para esclarecer los hechos. Las pesquisas determinaron que las relaciones sexuales eran consentidas, pero no así la obtención de las imágenes. El investigado supuestamente grababa los encuentros sin el conocimiento de las mujeres, editaba los vídeos y después los publicaba en internet.

Con los indicios reunidos, un juzgado autorizó la entrada y el registro de su domicilio. Los agentes intervinieron numerosos dispositivos y varios gigabytes de material pornográfico, cuyo análisis permitió encontrar evidencias que respaldaban la investigación.

Agentes durante la investigación. / G. C.

Entre los archivos localizados había imágenes de personas adultas y también contenido sexual protagonizado por menores, lo que dio lugar a la investigación de un posible delito de pornografía infantil.

Las fuerzas de seguridad tratan ahora de identificar a todas las mujeres que pudieron ser grabadas y expuestas sin permiso. Los investigadores consideran que puede haber varias víctimas, por lo que las actuaciones continúan abiertas.

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El detenido fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional. La operación fue desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y por distintas unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cáceres, entre ellas el equipo territorial de Coria y los grupos especializados en delitos tecnológicos.