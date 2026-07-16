La Escuela de Verano Tirolina 2026 de Malpartida de Cáceres congrega a 150 participantes

El pasado 1 de julio comenzó la Escuela de Verano Tirolina 2026 en Malpartida de Cáceres, una iniciativa que ha iniciado su primera quincena con la participación de 150 niños y niñas de entre 3 y 12 años.

La escuela ofrece la posibilidad de inscribirse en cualquiera de sus tres turnos: del 1 al 15 de julio, del 16 al 31 de julio y del 1 al 14 de agosto. Para el desarrollo de las actividades se cuenta con un equipo de diez monitores, entre los que se encuentra un profesional especializado en Pedagogía Terapéutica, encargado de atender y apoyar a los niños con necesidades educativas especiales, garantizando así una atención más inclusiva.

Como principal novedad de esta edición, la Escuela de Verano se desarrolla en las instalaciones del antiguo CP Los Arcos, un espacio que ha sido adaptado para ofrecer mayor comodidad y seguridad a los participantes. Entre las mejoras realizadas destaca la instalación de una piscina de 10 x 5 metros, además de otra piscina infantil.

También se utilizará el pabellón deportivo y varias aulas climatizadas con aire acondicionado, distribuidas en diferentes espacios temáticos: dos aulas destinadas a manualidades, una para juegos de mesa, otra para juego libre y un aula específica para alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Asimismo, las instalaciones cuentan con dos amplias zonas de sombra con césped artificial y duchas portátiles para ayudar a combatir las altas temperaturas propias del verano.

Además de las actividades habituales, que se desarrollan en horario de 10:00 a 14:00 horas, el programa incluye propuestas especiales como actividades organizadas junto al Centro de Interpretación Los Barruecos, excursiones en bicicleta y diversas iniciativas en colaboración con ASPACE, enriqueciendo la experiencia educativa, deportiva y de ocio de los participantes.

La tercera y última quincena finalizará el 14 de agosto, y todos los niños y niñas que hayan participado en cualquiera de los turnos serán protagonistas del acto de clausura de la Escuela de Verano. Esto en una jornada muy especial que, como cada año, pondrá el broche final con momentos de convivencia, diversión y emoción compartidos entre participantes, familias y monitores.

Noticias relacionadas

La Escuela de Verano Tirolina sigue consolidándose como una de las principales propuestas estivales de Malpartida, ofreciendo un espacio de ocio educativo, inclusivo y de calidad para la infancia del municipio.