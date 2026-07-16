De una plaga de langosta a una subasta de huevos: Zarza la Mayor saca a la luz su memoria más antigua

Los archivos municipales suelen permanecer alejados del día a día de la ciudadanía, guardando entre sus estanterías documentos que, durante décadas, apenas han sido consultados. Sin embargo, en Zarza la Mayoresos papeles han abandonado temporalmente su lugar habitual para convertirse en protagonistas de una exposición que invita a descubrir la memoria del municipio a través de algunos de los expedientes más curiosos y valiosos conservados en su archivo histórico.

La muestra itinerante 'Del Arca de las tres llaves a la nube', impulsada por el Servicio de Archivo y Bibliotecas de la Diputación de Cáceres, ha recalado en la localidad, donde podrá visitarse hasta el próximo 1 de septiembre en el Ayuntamiento.

La exposición se presenta acompañada por una selección de documentos originales pertenecientes al Archivo Municipal de Zarza la Mayor, permitiendo a vecinos y visitantes acercarse a episodios poco conocidos de la historia local.

El objetivo de la iniciativa es acercar el patrimonio documental a la ciudadanía y poner en valor unos archivos que conservan buena parte de la memoria colectiva de los pueblos de la provincia.

Un viaje por la historia cotidiana de Zarza la Mayor

La singularidad de esta parada reside en que la exposición no solo explica la evolución de los archivos a lo largo del tiempo, sino que incorpora piezas originales relacionadas directamente con la historia del municipio.

Entre los documentos expuestos figura un expediente para el nombramiento del practicante municipal fechado en 1902, testimonio de cómo se organizaban los primeros servicios sanitarios en la localidad.

Junto a él puede contemplarse un expediente correspondiente a la subasta y remate del aprovechamiento de las hierbas de invierno de los terrenos de propios y de la Dehesa de Debajo, realizado en 1837, un documento que refleja la importancia que tuvieron durante siglos los aprovechamientos comunales para la economía rural.

La muestra también rescata un expediente de 1918 relacionado con la solicitud para realizar el mantenimiento del reloj de la villa, un elemento que durante décadas marcó el ritmo cotidiano de los vecinos y reguló la vida municipal.

Especial curiosidad despierta otro documento fechado en 1932, relativo a la subasta de 61 docenas de huevos intervenidas por la fuerza de Carabineros. El expediente permite conocer el funcionamiento administrativo de la época y refleja situaciones poco habituales que hoy forman parte del patrimonio documental del municipio.

Entre las piezas más antiguas destaca igualmente un expediente instruido entre 1901 y 1902 para combatir una plaga de langosta, uno de los problemas agrícolas más graves que afectaban periódicamente al campo extremeño y que obligaba a movilizar importantes recursos para evitar pérdidas en las cosechas.

Mucho más que papeles antiguos

Cada uno de estos expedientes permite reconstruir aspectos de la vida cotidiana de Zarza la Mayor hace más de un siglo. Lejos de tratarse únicamente de documentos administrativos, muestran cómo se organizaban los servicios públicos, la gestión de los bienes comunales, la actividad agrícola o las respuestas de las instituciones ante problemas sanitarios y económicos.

La exposición pretende precisamente poner de relieve ese valor histórico. Los documentos conservados en los archivos municipales constituyen una fuente imprescindible para comprender la evolución de los pueblos, conocer sus costumbres y recuperar acontecimientos que, de otro modo, quedarían olvidados.

En muchos casos, son además piezas desconocidas incluso para buena parte de los propios vecinos, que ahora tienen la oportunidad de contemplarlas de cerca.

Del arca de madera a la conservación digital

El recorrido de la muestra explica también la evolución de los sistemas de conservación documental. Su título hace referencia al tradicional Arca de las Tres Llaves, el mueble utilizado durante siglos para custodiar los documentos más importantes de los concejos, cuya apertura solo era posible con la presencia simultánea de tres responsables distintos, como garantía de seguridad.

Desde aquellos sistemas de custodia hasta la actual digitalización de fondos documentales, la exposición muestra cómo han cambiado las formas de conservar y consultar la documentación pública, adaptándose a las nuevas tecnologías sin perder de vista la importancia de preservar los originales.

El trabajo del Servicio de Archivo y Bibliotecas

La iniciativa forma parte del trabajo que desarrolla el Servicio de Archivo y Bibliotecas de la Diputación de Cáceres, organismo encargado de conservar, organizar y difundir el patrimonio documental de la institución provincial y de prestar asistencia técnica a numerosos archivos municipales de la provincia.

La historia del Archivo de la Diputación de Cáceres y de diez municipios, al descubierto / Diputación de Cáceres

Entre sus funciones destacan el asesoramiento a los ayuntamientos en materia de gestión documental, la organización y descripción de fondos históricos, la digitalización de documentos para facilitar su conservación y consulta, así como la promoción de actividades divulgativas destinadas a acercar los archivos a la ciudadanía.

El servicio impulsa además programas de apoyo a las bibliotecas municipales, fomenta la lectura y desarrolla proyectos de difusión cultural que permiten poner en valor un patrimonio documental que constituye una parte esencial de la historia de la provincia de Cáceres.

Cuando la historia vuelve a abrirse

Los documentos expuestos en Zarza la Mayor nacieron para resolver problemas cotidianos de otra época. Más de un siglo después, han dejado de ser simples expedientes administrativos para convertirse en testigos de la historia de un pueblo.

Esta actividad demuestra que conservar un archivo no sirve únicamente para recoger datos, sino que en un futuro esos mismos documentos pueden convertirse en una ventana al pasado, ayudando a mantener viva la memoria de quienes construyeron el presente y ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de descubrir una parte de su propia historia.