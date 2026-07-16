Si vives en uno de estos 32 municipios cacereños, reciclar será mucho más fácil a partir de ahora

La provincia de Cáceres da un nuevo paso en la gestión de residuos con la puesta en marcha de la Red Provincial de Puntos Limpios impulsada por el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 4,2 millones de euros financiada con fondos europeos Next Generation EU, permitirá ofrecer por primera vez un servicio unificado de recogida de residuos especiales en 32 municipios y mejorar la gestión medioambiental de numerosos ayuntamientos.

La apertura oficial de esta red ha tenido lugar en el nuevo Punto Limpio de Cabezuela del Valle, donde el diputado provincial y vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, destacó que el proyecto "da respuesta a una necesidad que los municipios venían reclamando desde hace años".

Según explicó, muchos ayuntamientos carecían de este tipo de instalaciones o no disponían de los recursos suficientes para garantizar un funcionamiento adecuado, una situación que dificultaba el cumplimiento de sus competencias en materia ambiental.

Con la entrada en funcionamiento de esta red, el Consorcio MásMedio incorpora un nuevo servicio provincial que permitirá homogeneizar la gestión de los puntos limpios y facilitar a la ciudadanía espacios adecuados donde depositar residuos que no pueden eliminarse mediante la recogida convencional.

Una red para toda la provincia

El denominado Plan Provincial de Puntos Limpios ha permitido construir o adaptar un total de 32 instalaciones distribuidas por distintos municipios cacereños.

De ellas, 19 corresponden a puntos limpios ya existentes que han sido remodelados o adecuados para incorporarse a la nueva red provincial. Entre las localidades beneficiadas figuran Alía, Cañamero, Casas del Monte, Deleitosa, Escurial, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Malpartida de Plasencia, Montánchez, Navezuelas, Piornal, Puerto de Santa Cruz, Santa Ana, Torrejoncillo, Cabrero, Carrascalejo, Cedillo, Eljas y Peraleda de San Román.

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A estas actuaciones se suman trece nuevos puntos limpios construidos en municipios donde hasta ahora no existían este tipo de infraestructuras. Es el caso de Herrera de Alcántara, Navas del Madroño, Pinofranqueado, Tejeda de Tiétar, Valverde del Fresno, Alcántara, Aldea del Cano, Arroyo de la Luz, Hernán-Pérez, Hinojal, Romangordo, Acehúche y Cabezuela del Valle.

La red se completa además con otras instalaciones cuya gestión ya ha sido encomendada a MásMedio, como el punto limpio de Coria, y continuará ampliándose con nuevos centros sobre los que ya trabaja el Consorcio.

Mucho más que un lugar para dejar residuos

Estos espacios permitirán depositar residuos que no tienen cabida en los contenedores habituales de la vía pública, como aceites usados, pilas, radiografías, ropa y calzado, muebles, electrodomésticos, restos voluminosos, cartuchos de tinta o tóner de impresoras, entre otros materiales.

El objetivo es evitar que este tipo de residuos terminen abandonados junto a los contenedores o en espacios naturales, una imagen todavía frecuente en muchos municipios y que genera importantes problemas ambientales y paisajísticos.

Control, personal especializado y trazabilidad

Una de las principales novedades del nuevo modelo será la gestión unificada de todas las instalaciones. Cada punto limpio contará con horarios de apertura establecidos y con personal específicamente formado para atender a los usuarios, resolver dudas y garantizar una correcta clasificación de los residuos.

Además, todas las instalaciones estarán completamente informatizadas, de modo que cada residuo depositado quedará registrado, permitiendo conocer su trazabilidad desde la entrada hasta su posterior tratamiento.

Como medida adicional de seguridad, los recintos dispondrán de cámaras de vigilancia destinadas a prevenir actos vandálicos y evitar el depósito incontrolado de residuos fuera del horario autorizado.

Apuesta por la economía circular

Junto a cada punto limpio también se ha habilitado un área de compostaje, gestionada por el personal responsable de las instalaciones, con el objetivo de fomentar el aprovechamiento de la fracción orgánica y avanzar hacia un modelo de economía circular.

El Consorcio MásMedio entregará además a todos los ayuntamientos un manual de funcionamiento con información sobre horarios, normas de uso y tipos de residuos admitidos para facilitar la difusión entre los vecinos.

Paralelamente, se desarrollarán campañas informativas y actividades formativas destinadas a promover un uso correcto de estas instalaciones y reforzar la concienciación ambiental en toda la provincia.

Un cambio de modelo para los municipios

La puesta en marcha de esta red supone un cambio significativo en la gestión de residuos de la provincia. Frente a instalaciones que en algunos casos permanecían cerradas o acababan utilizándose como vertederos improvisados, el nuevo sistema busca ofrecer un servicio homogéneo, controlado y accesible para todos los municipios adheridos.

La inversión, financiada íntegramente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del instrumento Next Generation EU, permitirá además aliviar la carga de gestión que hasta ahora recaía sobre muchos pequeños ayuntamientos.

Un pequeño gesto con un gran impacto

Separar correctamente un aceite usado, llevar un electrodoméstico viejo al punto limpio o reciclar un colchón puede parecer un gesto sencillo. Sin embargo, multiplicado por miles de vecinos, supone una diferencia enorme para el entorno.

La nueva Red Provincial de Puntos Limpios nace precisamente con ese propósito: facilitar que cuidar del medio ambiente deje de ser una complicación y se convierta en un hábito cotidiano que contribuya a mantener más limpios los pueblos y preservar el patrimonio natural de la provincia para las próximas generaciones.