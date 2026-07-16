Malpartida de Cáceres organiza 'Desayunos de Pueblo' dentro de la Capitalidad Gastronómica extremeña

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, en el marco de la programación como Ciudad Gastronómica Extremeña 2026, ha puesto en marcha durante todo el mes de julio la iniciativa «Mes del Desayuno – Desayunos de Pueblo», una propuesta que invita a vecinos y visitantes a descubrir la riqueza gastronómica local a través de algunos de los desayunos más representativos de la localidad.

La campaña cuenta con la participación de ocho establecimientos, que ofrecerán desayunos especiales a precios populares, poniendo en valor productos tradicionales de Extremadura como el jamón ibérico, la patatera, el aceite de oliva, el queso o el tomate, además de propuestas innovadoras que combinan tradición y creatividad.

Los establecimientos participantes son el Bar Hogar del Pensionista, el bar La Cañada, Bar Las Caballerizas, Frida Gastro Bar, Hotel Los Barruecos, Los Puris, el Mesoncito Los Arcos y Tapita Portuguesa.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento busca fomentar el consumo en la hostelería local, dinamizar la actividad económica durante el verano y seguir consolidando a Malpartida de Cáceres como un referente gastronómico dentro de Extremadura.

El «Mes del Desayuno» forma parte de la programación diseñada con motivo de la distinción de Ciudad Gastronómica Extremeña 2026, un reconocimiento que pone en valor la calidad de la cocina local, el compromiso del sector hostelero y la riqueza de los productos de la tierra.

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El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta oferta especial de desayunos, una oportunidad para comenzar el día saboreando algunas de las mejores propuestas gastronómicas del municipio y apoyar a los establecimientos participantes.