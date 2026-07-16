Este verano tienes una cita con el arte bajo las estrellas en este rincón de Cáceres

El Museo Vostell Malpartida vuelve a mirar este verano hacia la innovación, acercando al territorio propuestas que recorren distintos ámbitos de la creación contemporánea de la mano de figuras de reconocido prestigio internacional. Tras el inicio del ciclo estival 'Bajo las estrellas 7', el museo celebra esta semana una nueva cita que convertirá el histórico Lavadero de Lanas en un gran espacio de proyección al aire libre dedicado al videoarte.

La programación continuará este jueves, a partir de las 22:00 horas, con la llegada de 'VEM. Videoarte em Movimento', un proyecto itinerante impulsado por Mario Gutiérrez Cru que une España y Portugal a través de una ruta cultural en la que el videoarte se convierte en el principal protagonista.

La iniciativa recorre durante el verano diferentes ciudades y espacios culturales de ambos países con un mismo programa audiovisual, estableciendo un diálogo entre territorios a través de una disciplina artística que cada vez despierta mayor interés entre el público.

Una ruta internacional con parada en Malpartida

El itinerario de Videoarte em Movimento parte de Madrid y continúa por localidades como Arévalo, Malpartida de Cáceres, Montemor-o-Novo, Lisboa, Almada, Penafiel y Montemor-o-Velho.

En todas ellas se proyecta una misma selección de obras firmadas por algunos de los nombres más destacados del panorama internacional del videoarte contemporáneo.

El programa reúne trabajos de Stein Henningsen, Luis Úrculo, Ilaria Di Carlo, Eugenio Ampudia, Guy Ben-Ner, Yuan Goang-Ming, Raida Adon y William Kentridge, creadores cuyas piezas abordan cuestiones como la memoria, el paisaje, el territorio, la tecnología, los desplazamientos o los conflictos que atraviesan la sociedad actual.

Cada una de las obras ofrece una mirada diferente sobre estos temas mediante el uso de la imagen en movimiento, uno de los lenguajes artísticos más característicos del arte contemporáneo.

Una disciplina ligada a la historia del museo

La presencia de este proyecto en Malpartida de Cáceres se debe a que, desde 2021, el Museo Vostell se ha convertido en una de las paradas fijas de esta iniciativa itinerante, reforzando el vínculo histórico que mantiene con el videoarte desde su fundación.

El museo nació en 1976 por iniciativa del artista alemán Wolf Vostell, considerado uno de los grandes pioneros internacionales del videoarte y de la utilización de la imagen en movimiento como herramienta de creación artística.

A lo largo de estas casi cinco décadas, el centro ha incorporado numerosas obras audiovisuales a su colección permanente y ha convertido esta disciplina en una de las líneas habituales de su programación expositiva y cultural.

La proyección del jueves volverá a desarrollarse en el Patio de los Toros de Hormigón, un espacio al aire libre donde las imágenes dialogarán con el cielo nocturno y con la singular arquitectura del antiguo Lavadero de Lanas, uno de los escenarios más emblemáticos del museo.

Un verano para descubrir nuevas formas de arte

La actividad forma parte de 'Bajo las estrellas 7', el programa cultural que el Museo Vostell Malpartida organiza cada verano para acercar al público distintas manifestaciones de la creación contemporánea en un formato abierto y participativo.

La iniciativa combina música, cine, artes visuales, performance, videoarte, literatura y pensamiento, reuniendo a artistas, investigadores y creadores de diferentes disciplinas en un entorno único como es el paraje natural de Los Barruecos.

El objetivo del ciclo es ofrecer una programación estival que permita descubrir nuevas formas de expresión artística, fomentar el diálogo entre disciplinas y acercar el arte contemporáneo a públicos muy diversos, manteniendo el espíritu experimental que ha caracterizado al museo desde su creación.

El arte también se disfruta al caer la noche

Mientras el calor da paso a las noches de verano, el Museo Vostell Malpartida vuelve a demostrar que la cultura también puede vivirse de una manera diferente.

Bajo el cielo de Los Barruecos, las proyecciones dejan de ser únicamente imágenes sobre una pantalla para convertirse en una experiencia donde el paisaje, la arquitectura y el arte contemporáneo comparten protagonismo. Una forma distinta de mirar el verano y de descubrir que, en ocasiones, basta con apagar las luces para que la cultura brille con más intensidad.