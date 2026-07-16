Trece años después, la provincia de Cáceres vuelve a dibujar su territorio

La provincia de Cáceres ya cuenta con una nueva colección cartográfica actualizada que permitirá conocer con mayor precisión sus municipios, carreteras, recursos naturales, patrimonio e infraestructuras.

La Diputación Provincial ha presentado tres nuevos mapas que sustituyen a la última actualización realizada hace trece años y que estarán disponibles tanto en formato digital como impreso para facilitar su consulta por administraciones, centros educativos, profesionales y ciudadanía.

La iniciativa supone una importante renovación de la cartografía oficial de referencia de la provincia, una herramienta que no solo refleja la evolución del territorio durante la última década, sino que incorpora nuevos contenidos destinados a mejorar la planificación, la divulgación y el conocimiento de uno de los territorios más extensos de España.

Los nuevos mapas han sido diseñados por Alicia Carrón, de Junglajara, en colaboración con la Unidad de Datos Territoriales de la Diputación de Cáceres, tras un proceso de recopilación y actualización de información procedente de distintas áreas de la institución provincial y de diversas fuentes cartográficas oficiales.

Tres mapas para conocer mejor la provincia

La nueva colección está formada por tres documentos cartográficos con funciones complementarias. El primero es el Mapa Provincial de Cáceres, que ofrece una visión global del territorio e incluye los 223 municipios, los distintos núcleos de población, las principales vías de comunicación, los elementos geográficos más representativos y las principales infraestructuras.

A este se suma el Mapa Provincial de Recursos, una de las principales novedades de la colección. Este documento localiza espacios naturales protegidos, equipamientos públicos, recursos patrimoniales, culturales y turísticos, así como otros enclaves de interés repartidos por toda la provincia.

Completa la colección el Mapa Provincial de Carreteras, que recoge de forma actualizada toda la red viaria provincial con sus denominaciones oficiales, adaptándose al actual Catálogo de la Red Provincial de Carreteras.

Los tres mapas pueden consultarse y descargarse gratuitamente desde la página web de la Diputación, lo que facilita su utilización en trabajos técnicos, administrativos, educativos o de planificación territorial.

Una edición digital y otra en papel

Junto a la versión digital, la Diputación imprimirá 10.000 ejemplares que serán distribuidos en distintos formatos para adaptarse a diferentes usos.

Por un lado, se editará un mapa mural de gran formato, de 70 por 100 centímetros, pensado para ayuntamientos, centros educativos, oficinas públicas y otros espacios institucionales donde pueda utilizarse como herramienta permanente de consulta.

Además, se publicará una versión plegable, de 48 por 68 centímetros una vez desplegada, mucho más manejable y orientada principalmente a oficinas de turismo, puntos de información y usuarios que necesiten disponer de la cartografía durante sus desplazamientos por la provincia.

Más de medio siglo representando el territorio

La nueva publicación da continuidad a una tradición cartográfica que la Diputación de Cáceres mantiene desde hace más de 50 años.

La última gran actualización se presentó en marzo de 2013, coincidiendo con el 40 aniversario del primer mapa provincial editado por la institución. Aquella edición sustituyó a la publicada en el año 2000 y contó con una tirada inicial de 8.000 ejemplares distribuidos en formatos mural, de bolsillo y digital.

Ahora, trece años después, la cartografía vuelve a renovarse incorporando los numerosos cambios registrados en los municipios, las infraestructuras, las comunicaciones y los recursos del territorio.

Especial relevancia adquiere la actualización de la red de carreteras, que refleja las denominaciones oficiales vigentes recogidas en el actual catálogo provincial e incorpora la información disponible en el visor cartográfico desarrollado por la propia Diputación.

Una herramienta útil para administraciones y ciudadanía

Más allá de su utilidad como mapa convencional, la nueva colección nace con la vocación de convertirse en una herramienta de trabajo para técnicos, administraciones, investigadores, docentes y profesionales vinculados al territorio.

La provincia de Cáceres, con sus 223 municipios, la dispersión de numerosos núcleos de población y una extensa red de carreteras y recursos naturales, culturales y turísticos, requiere disponer de información territorial permanentemente actualizada que facilite tanto la planificación como la gestión pública.

Con esta iniciativa, la Diputación pone a disposición de los municipios una cartografía renovada que permitirá mejorar el conocimiento del territorio y reforzar la difusión de sus recursos.

Mucho más que un simple mapa

Un mapa no solo sirve para encontrar un destino, también ayuda a comprender cómo evoluciona un territorio, cómo se conectan sus pueblos y dónde se concentran su patrimonio, sus paisajes y sus oportunidades.

La nueva cartografía de la Diputación aspira precisamente a eso: convertirse en una fotografía actualizada de la provincia de Cáceres y en una herramienta útil para quienes trabajan en ella, la visitan o simplemente quieren conocer mejor un territorio que sigue transformándose sin perder su identidad.