Zarza de Montánchez tendrá una nueva residencia de mayores: estará en El Ejido y acogerá a 40 usuarios

El Ayuntamiento de Zarza de Montánchez continúa dando pasos para hacer realidad la construcción de una nueva residencia de mayores, un proyecto que el alcalde del municipio, Joaquín Rivas, ha calificado como "muy necesario" para atender las necesidades de la población y reforzar los servicios asistenciales de la localidad.

Con ese objetivo, el regidor ha mantenido una reunión con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, este jueves para abordar el estado del proyecto y solicitar el respaldo económico de la institución provincial con el fin de acelerar su ejecución.

Según explicó Rivas a este diario, la licitación de las obras se encuentra en su fase final de tramitación. "Está prácticamente a punto de salir la licitación. Estamos esperando la resolución y aprobación. Los demás informes sectoriales están todos ya aprobados y son favorables", señaló.

Galería | Zarza de Montánchez tendrá nueva residencia de mayores / Pablo Parra

El proyecto contempla la construcción de una residencia con capacidad para cerca de 40 usuarios. El edificio dispondrá de 19 habitaciones dobles, distribuidas en dos plantas —nueve en la planta baja y diez en la superior—, además de lavandería, cocina, centro de día y salón social, entre otros servicios.

El alcalde destacó que el inmueble, inicialmente con una sola planta, quedará preparado estructuralmente para una futura ampliación mediante una segunda si las necesidades asistenciales aumentan en los próximos años.

Zona verde

La nueva residencia se ubicará en la zona conocida como El Ejido, donde antiguamente se encontraba el campo de fútbol del municipio. Rivas destacó que se trata de un enclave estratégico, situado a la entrada del pueblo, con buenas comunicaciones, zonas de paseo y espacios verdes, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los futuros residentes.

Durante el encuentro con el presidente de la Diputación, el Ayuntamiento también trasladó la necesidad de seguir contando con apoyo financiero para afrontar las primeras fases de la obra. El regidor señaló que el presupuesto total rondaría el millón de euros, aunque de momento se cuenta ya con más de 400.000 euros. De estos, 70.000 salen de las arcas del Consistorio y aproximadamente 355.000 de la financiación provincial.

Galería | Zarza de Montánchez tendrá nueva residencia de mayores / Pablo Parra

El objetivo es reunir más financiación para ejecutar el mayor volumen posible de construcción en esta primera etapa y reducir los plazos hasta su puesta en funcionamiento.

Segundo intento

La iniciativa supone además un nuevo comienzo para un proyecto que tuvo que replantearse tras descartarse la ubicación inicialmente prevista. La antigua residencia, que se encontraba en fase de construcción, no pudo continuar adelante después de que un informe de inundabilidad determinara que el terreno, a apenas unos metros de un regato, era inundable con un periodo de retorno de 500 años, circunstancia que impedía obtener la autorización necesaria para finalizar las obras.

Aquella idea nació en 2009, se encontraba ya un proceso de construcción, y fue en 2023, justo con la entrada del actual gobierno, cuando se tuvo que paralizar y buscar una alternativa.

Galería | Zarza de Montánchez tendrá nueva residencia de mayores / Pablo Parra

Ante esta situación, el equipo de gobierno municipal estudió diferentes alternativas hasta seleccionar la parcela de El Ejido como el emplazamiento definitivo para una infraestructura que el Ayuntamiento considera prioritaria para el futuro de Zarza de Montánchez y de toda su comarca.

Ampliación del bar de la piscina

La reunión con Morales también fue provechosa para hablar de otro proyecto que se prevé en el municipio de medio millar de habitantes: la ampliación del bar de la piscina. Aunque se conocen menos detalles, la localidad busca dinero para mejorar el servicio de este lugar tan imprescindible en esta época estival.

La reforma comenzaría después de verano y debería estar acabada para el comienzo de la época de baños en 2027.