La cooperación de Cáceres impulsa un dispensario médico y un centro de inclusión en Benín

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este jueves un encuentro con representantes de la Asociación de Ayuda a la Integración Social (Asais) y la Asociación de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria Dahomey para conocer la evolución de los proyectos de cooperación que ambas entidades desarrollan en la comunidad de Kpomasse, en Benín, con financiación de la institución provincial.

Durante la reunión, las organizaciones trasladaron al presidente el estado de dos iniciativas centradas en mejorar las condiciones de vida de la población del poblado de Doga Plage, especialmente en los ámbitos de la sanidad, la inclusión social y la educación.

Uno de los proyectos más destacados es la construcción de un dispensario médico, financiado mediante una subvención nominativa de 49.000 euros concedida por la Diputación de Cáceres. La nueva infraestructura permitirá garantizar el acceso a servicios sanitarios básicos en una zona con escasa cobertura asistencial y ofrecer atención primaria a la población.

Equipo de fútbol infantil en Doga Plage. / Diputación de Cáceres

Además, el centro contribuirá a reforzar la salud materno-infantil, impulsar programas de prevención frente a enfermedades como la úlcera de Buruli —patología endémica en esta región africana— y facilitar la formación del personal sanitario local.

Una escuela bajo un árbol

Junto a esta actuación, la institución provincial también respalda el proyecto A(L)MA, integrado en la iniciativa 'Una escuela bajo un árbol', con una aportación de 15.000 euros. Este programa persigue favorecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad mediante la creación de un centro de día y un taller ocupacional.

La financiación también permite dar continuidad a otras acciones como los huertos escolares inclusivos, proyectos de agricultura sostenible y medidas destinadas a reforzar la seguridad alimentaria. Asimismo, contempla la implantación de un sistema de telemedicina que facilitará la atención especializada y el intercambio de conocimientos entre profesionales sanitarios de Benín y España.

La cooperación de la Diputación

Tras conocer el desarrollo de ambas iniciativas, Miguel Ángel Morales destacó el impacto que las políticas de cooperación internacional están teniendo sobre el terreno y reiteró el compromiso de la Diputación con este tipo de actuaciones.

"La Diputación de Cáceres va a seguir apostando por la Cooperación Internacional como instrumento para defender los derechos humanos y contribuir a crear una sociedad global más justa e igualitaria", afirmó el presidente.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

Morales subrayó además que garantizar el acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad o la igualdad de oportunidades para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad "también es una forma de responder a desafíos globales como las desigualdades, la salud pública, las migraciones o el cambio climático".

Con estas actuaciones, la Diputación de Cáceres mantiene su apuesta por la cooperación al desarrollo como una herramienta de solidaridad internacional, apoyando proyectos que buscan mejorar de forma sostenible la calidad de vida de comunidades especialmente vulnerables.