Detenida una mujer por sustraer más de 1.000 litros de gasóleo de maquinaria de obras públicas en Logrosán

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 42 años como presunta autora de cuatro delitos de hurto tras, supuestamente, sustraer más de 1.000 litros de gasóleo de la maquinaria que realizaba trabajos de obra pública en el término municipal de Logrosán. Los hechos, además del perjuicio económico causado al propietario de los vehículos, provocaron retrasos en el desarrollo de las obras al dejar inoperativas algunas de las máquinas.

La investigación comenzó después de que el propietario de la maquinaria denunciara hasta en cuatro ocasiones la desaparición de combustible de los depósitos de distintos vehículos empleados en la obra. Los hurtos se produjeron entre los meses de mayo y junio del pasado año y afectaron a máquinas que utilizaban gasóleo A, el mismo combustible que emplean los turismos particulares.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron diversas gestiones para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona responsable. Las pesquisas permitieron relacionar un vehículo concreto y a su propietaria con las sustracciones.

Más de mil euros en combustible

Según la investigación, la sospechosa no solo extraía el combustible de los depósitos de la maquinaria, sino que también llegó a repostar su propio turismo en el lugar de los hechos y a llenar varias garrafas con el gasóleo sobrante.

En total, la Guardia Civil calcula que fueron sustraídos más de 1.000 litros de combustible, valorados en cerca de 1.400 euros.

Con las pruebas recopiladas durante la investigación, los agentes detuvieron el pasado martes 14 de julio a la presunta autora de los hechos, a quien se le atribuyen cuatro delitos de hurto.

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta la posible implicación de terceras personas en estos hechos delictivos.