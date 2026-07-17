Detenido un hombre por hurtos en una explotación agraria en Valdesalor: vendía los objetos por internet antes de robarlos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado contra el patrimonio por varios hurtos cometidos en una explotación agraria del término municipal de Valdesalor. La investigación, iniciada tras la denuncia del propietario de la finca, ha permitido esclarecer varias sustracciones, recuperar parte del material robado y descubrir un método de actuación poco habitual: el sospechoso anunciaba los objetos en plataformas de compraventa por internet antes incluso de apropiarse de ellos.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de abril, cuando un vecino denunció en el Puesto de la Guardia Civil de Cáceres la desaparición de un remolque agrícola valorado entre 1.300 y 1.600 euros. Durante su declaración, el agricultor explicó que no era la primera vez que sufría robos en su explotación y manifestó sus sospechas sobre un trabajador que colaboraba con él en labores agrícolas y ganaderas.

Compraventa de segunda mano

Según relató a los agentes, había averiguado que esta persona utilizaba con frecuencia plataformas de venta de artículos de segunda mano, una circunstancia que resultó clave para el desarrollo de la investigación.

A partir de esa información, los guardias civiles comenzaron a rastrear diferentes portales de compraventa hasta localizar varios anuncios cuyas fotografías y características coincidían con los efectos denunciados como sustraídos.

El propietario reconoció sin ninguna duda varios de los objetos que aparecían a la venta. Entre ellos figuraban el remolque denunciado, una vertedera agrícola, una pala con distintos útiles, una esquiladora para ganado y un altavoz, todos ellos desaparecidos de la explotación.

La investigación permitió además descubrir un modus operandi llamativo. Según la Guardia Civil, el ahora detenido publicaba los anuncios de venta días antes de cometer los hurtos. De este modo, lograba captar compradores con antelación y cerrar rápidamente las operaciones una vez se hacía con los efectos, obteniendo un beneficio económico casi inmediato.

Más víctimas

Este sistema terminó generando nuevas víctimas. Durante el pasado mes de junio se interpusieron dos denuncias por presunta estafa por parte de compradores que habían adquirido de buena fe algunos de los objetos robados.

Uno de ellos compró el remolque anunciado en internet, pero la Guardia Civil lo intervino posteriormente al constar como sustraído. El comprador denunció los hechos en Cáceres al quedarse sin el remolque y sin el dinero abonado. Un caso similar ocurrió en la provincia de Badajoz, donde otra persona adquirió un arado agrícola que también fue intervenido por formar parte de la investigación policial.

Finalmente, el pasado mes de junio, la Guardia Civil detuvo al sospechoso como presunto autor de un delito continuado contra el patrimonio por los hurtos cometidos en la explotación agraria, así como de dos delitos de estafa relacionados con la venta de los objetos sustraídos.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres, mientras que todos los efectos recuperados permanecen depositados a disposición de la autoridad judicial para ser devueltos a su legítimo propietario.