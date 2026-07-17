Cultura
La música volverá a llenar las calles de Rebollar con una gira pensada para el mundo rural
Rebollar acogerá la gira el 30 de julio, sumándose a otros pueblos como Pesaguero y Sanlúcar de Guadiana en esta reivindicación cultural
La música volverá a sonar este verano en Rebollar, pero lo hará de una forma poco convencional. El pequeño municipio cacereño será el próximo 30 de julio una de las paradas de 'Música en cada rincón 2026', la gira del colectivo Suakai que, con motivo de su décimo aniversario, recorrerá distintos puntos de la España rural con una propuesta que va mucho más allá de un concierto.
El proyecto nace con un objetivo claro: acercar la cultura a localidades alejadas de los grandes circuitos musicales y convertir, por unas horas, cada pueblo en un espacio de encuentro, convivencia y creación artística. Bajo el concepto de la 'neomúsica', Suakai apuesta por llevar la música a lugares donde habitualmente no llegan este tipo de iniciativas, reivindicando el potencial cultural de la España despoblada.
En esta edición, la gran novedad será la Plaza Suakai, un espacio abierto y gratuito que acompañará cada una de las actuaciones. Más que un escenario, se plantea como un punto de reunión donde vecinos y visitantes podrán compartir distintas actividades antes del concierto.
Programación
La programación incluirá muestras de artesanía local, propuestas gastronómicas y experiencias participativas como el Landismo Challenge, un reto ciclista; Reflejos, una aventura interactiva; el Universo Neomúsica o el espacio Voces del Territorio, pensado para dar protagonismo a las historias y vivencias de cada localidad. A ello se sumará El momentico Suakai, una pausa gastronómica dedicada a la degustación de productos navarros que busca convertir la música en una experiencia compartida.
Rebollar será una de las ocho paradas de un recorrido que comenzará el 25 de julio en Pesaguero (Cantabria) y continuará por Sanlúcar de Guadiana (Huelva) antes de llegar a la localidad cacereña. Posteriormente, la gira viajará a Patones (Madrid), hará una parada en un enclave sorpresa, pasará por Castell de Mur (Lleida) y Enciso (La Rioja), para finalizar el 8 de agosto en el valle navarro de Romanzado.
El público también podrá participar en un concurso de fotografía y vídeo que invita a capturar la esencia del proyecto y mostrar, desde una mirada personal, cómo la música transforma durante unas horas estos pequeños municipios.
Cultura en el mundo rural
Con más de un centenar de profesionales implicados, Suakai se ha consolidado en la última década como uno de los colectivos musicales más innovadores del panorama nacional, desarrollando propuestas que combinan música, patrimonio, paisaje y participación ciudadana.
Con su llegada a Rebollar, la localidad cacereña se incorporará a una ruta que reivindica que la cultura no entiende de fronteras ni de tamaño de los municipios y que el arte puede convertirse en una herramienta para conectar personas, dinamizar el medio rural y demostrar que los pequeños pueblos también pueden ser escenario de grandes experiencias.
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