"Lo tenemos todo preparado, solo falta el visto bueno": Navas del Madroño reclama activar su comunidad energética

El Ayuntamiento de Navas del Madroño confía en que la comunidad energética local pueda comenzar a funcionar "cuanto antes". Ese fue uno de los principales asuntos que el alcalde, Ricardo Villegas, trasladó al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, durante una reunión celebrada este jueves en la que, además de agradecer el respaldo de la institución provincial, pidió su mediación para agilizar un proyecto que ya está completamente ejecutado, pero que sigue pendiente del visto bueno de la compañía distribuidora de electricidad.

La comunidad energética fue una de las iniciativas seleccionadas dentro del programa de municipios piloto impulsado en la provincia. Las placas solares ya están instaladas en el pabellón municipal y toda la tramitación administrativa está finalizada. Sin embargo, la instalación todavía no puede entrar en funcionamiento.

"Tenemos todo montado, todo en regla, pero falta el visto bueno de la hidroeléctrica para que podamos empezar a utilizar esas placas solares", explicó el alcalde. Por ello, pidió al presidente de la Diputación que "pueda mediar para que arranque ya de una vez, porque lo necesitamos".

Ricardo Villegas, alcalde de Navas del Madroño. / Pablo Parra

El retraso está impidiendo que tanto el Ayuntamiento como los vecinos y negocios adheridos puedan beneficiarse del ahorro energético previsto. Aunque Villegas no precisó el número de participantes, sí destacó que esta primera fase nació con vocación de crecer en el futuro e incorporar a más usuarios.

Ahorro importante de energía

La instalación cuenta con una potencia de 100 kilovatios y el Ayuntamiento dispone del 33% de la energía generada. Según las estimaciones del alcalde, cuando la comunidad energética entre en funcionamiento el Consistorio podrá reducir entre un 35 y un 40% su factura eléctrica, mientras que el ahorro para particulares y empresas podría ser incluso superior.

"En el mundo rural los recursos son muy limitados y la electricidad es uno de los gastos más importantes que tenemos los ayuntamientos. Poder ahorrar en energía significa disponer de ese dinero para invertirlo en otras necesidades del pueblo", señaló Villegas, quien considera que este proyecto supondrá un antes y un después para las cuentas municipales.

Ricardo Villegas y Miguel Ángel Morales, en la reunión. / Pablo Parra

El regidor insistió en que el beneficio no será únicamente económico para quienes formen parte de la comunidad energética. "Si beneficia al Ayuntamiento, beneficia a todo el pueblo. Ese ahorro nos permitirá destinar más recursos a mejorar servicios, instalaciones o cualquier otra actuación que necesiten nuestros vecinos", afirmó.

Agradecimiento

Además de abordar esta cuestión, el alcalde quiso trasladar personalmente su agradecimiento al presidente de la Diputación por el apoyo que la institución viene prestando a Navas del Madroño. Recordó que la reunión había sido solicitada semanas atrás y que, desde entonces, el municipio ha recibido una subvención de Presidencia que permitirá seguir desarrollando proyectos locales.

Villegas también aprovechó el encuentro para interesarse por la posibilidad de que la Diputación impulse nuevos planes de ayudas después del verano, conscientes de la importancia que estos programas tienen para los pequeños municipios.

"Nos sentimos arropados por la Diputación. En los tiempos que corren, para un pueblo como el nuestro ese respaldo es vital. Sin esa ayuda sería muy complicado seguir avanzando", concluyó el alcalde.