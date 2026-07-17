Los primeros trabajos arqueológicos en Villamesías hallan seis cuerpos en una posible fosa común del franquismo

La tierra ha empezado a hablar en Villamesías. Casi noventa años después de la Batalla de Villamesías, los primeros trabajos arqueológicos impulsados por la Diputación de Cáceres han sacado a la luz los primeros indicios de la fosa común que durante décadas señalaron los vecinos del municipio. Allí, junto a la placa que recuerda a quienes "murieron el día dos de agosto de 1936 por la libertad y la democracia", han aparecido los restos de al menos seis personas enterradas en circunstancias incompatibles con un sepelio ordinario.

El hallazgo se ha producido en el cementerio municipal, el mismo lugar donde la memoria popular había situado siempre la existencia de una fosa con víctimas de la contienda. Hasta allí se desplazó este viernes el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado por el alcalde de Villamesías, Juan Luis Rivera, y las codirectoras de la intervención arqueológica, Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, para conocer sobre el terreno los resultados de una investigación que podría arrojar luz sobre uno de los episodios más trágicos ocurridos en la localidad durante el verano de 1936.

Galería | Encontrados los primeros restos de la fosa común de Villamesías / Diputación de Cáceres

Los trabajos desarrollados hasta ahora han consistido en la realización de siete sondeos arqueológicos. Solo uno de ellos ha ofrecido resultados concluyentes, pero suficientes para reforzar la hipótesis que durante décadas ha permanecido viva entre los vecinos.

En ese punto han aparecido restos de al menos seis personas enterradas en distintas posiciones, algunas boca abajo y superpuestas unas sobre otras. Junto a ellos se han localizado prendas de vestir correspondientes a la época, elementos que, según las responsables del proyecto, constituyen indicios muy relevantes de que podrían corresponder a las víctimas de la Batalla de Villamesías, ocurrida el 2 de agosto de 1936.

"Los cuerpos aparecen dispuestos de una manera que no es la habitual en un cementerio", explicó la codirectora del proyecto, Laura Gutiérrez. "Algunos están boca abajo y existe una clara superposición de unos restos sobre otros. Son circunstancias que llaman especialmente la atención".

La memoria de un pueblo

La intervención tenía un objetivo claro: comprobar si los testimonios transmitidos durante generaciones tenían base arqueológica. "Existían testimonios previos que situaban a las víctimas en este cementerio, aunque no se conocía el lugar exacto. Nuestro objetivo ha sido localizar mediante sondeos mecánicos el punto donde podrían encontrarse esas personas", señaló la también codirectora, Ana María Rabazo.

El resultado ha sorprendido incluso al equipo investigador. Los restos han aparecido precisamente en el lugar donde los vecinos siempre situaron la fosa y donde hoy permanece una placa conmemorativa que recuerda a cerca de un centenar de personas procedentes de las provincias de Cáceres, Badajoz y Ciudad Real que perdieron la vida en aquellos hechos.

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Las arqueólogas estiman que existe una probabilidad cercana al 80% de que se trate de la fosa buscada durante décadas.

La excavación se detiene... de momento

La investigación, sin embargo, no puede continuar por ahora. Los restos encontrados se introducen bajo la actual línea de nichos del cementerio, por lo que cualquier actuación requerirá un proyecto específico y la correspondiente autorización administrativa antes de poder ampliar la excavación.

Hasta entonces, los restos permanecerán protegidos en el mismo lugar donde han sido localizados.

Continuar hasta el final

Durante la visita, Morales trasladó el compromiso de la Diputación de Cáceres para seguir financiando la investigación y completar los trabajos. El presidente provincial defendió que, a la vista de los resultados obtenidos, "lo lógico es finalizar el trabajo" y reiteró el compromiso de la institución con las políticas de memoria democrática, la recuperación de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

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En este sentido, animó al Ayuntamiento de Villamesías a impulsar los trámites administrativos necesarios para hacer posible una segunda fase de excavaciones.

Un proyecto con financiación estatal

Los trabajos desarrollados en Villamesías constituyen la primera fase de un proyecto ejecutado por la empresa FOTEX S.L. y financiado con 100.000 euros por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España. La subvención, concedida a la Diputación Provincial de Cáceres, se reparte entre las actuaciones previstas en Villamesías y Almoharín, con 50.000 euros para cada municipio.

Una vez concluida esta primera intervención, la Diputación prevé impulsar tanto la continuación de las excavaciones en Villamesías como el inicio de los trabajos previstos en Almoharín.

Mientras tanto, el hallazgo supone un primer paso para confirmar, con pruebas arqueológicas, una historia que en Villamesías nunca dejó de contarse. Durante casi nueve décadas fueron los vecinos quienes mantuvieron viva la memoria de aquel lugar. Ahora, la tierra empieza a corroborar lo que ellos señalaron generación tras generación.