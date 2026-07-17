Trujillo instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor para seguir la final del Mundial

España tiene la vista puesta ya en este domingo y la final del Mundial que disputará la selección ante Argentina. Miles de ciudades y localidades van a colocar pantallas y escenarios para poder ver la cita en comunión, y Trujillo no se queda atrás. La Plaza Mayor se convertirá en el punto de encuentro para los aficionados al fútbol gracias a la pantalla gigante que se va a colocar para seguir el encuentro en directo.

La programación comenzará a las 20.00 horas con actividades de animación destinadas a caldear el ambiente antes del inicio del encuentro. Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de la retransmisión del partido en una pantalla gigante, acompañada de un sistema de sonido de alta calidad para seguir cada detalle del choque.

Desde el Ayuntamiento han animado a los aficionados a acudir a la Plaza Mayor con la camiseta, la bufanda o la bandera de España para teñir de rojo el corazón de la ciudad y respaldar a la selección en una noche que promete ser histórica.

Cartel de la final en Trujillo. / Ayuntamiento de Trujillo

Día histórico

Con esta iniciativa, Trujillo se suma a otras localidades que habilitarán espacios públicos para compartir la emoción de la gran final y convertir el apoyo a la selección en una auténtica fiesta del deporte, como Plasencia o Cáceres. En la capital de provincia ya se disfrutó de los dos últimos encuentros de cuartos de final y semifinales, ante Bélgica y Francia, en la Plaza de Toros, convirtiéndose en todo un lugar de fiesta tras el pitido final.

En caso de saldarse el encuentro con victoria española, el Ayuntamiento de Trujillo deberá reforzar la seguridad para garantizar una buena celebración sin incidentes.