El barrio de La Piedad de Trujillo se prepara para diez días de fiesta entre tradición, devoción y actividades populares

El barrio de La Piedad, uno de los más tradicionales de Trujillo, volverá a convertirse desde este viernes en uno de los principales puntos de encuentro del verano con la celebración de sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Piedad, una cita que combina desde hace décadas el carácter religioso con un amplio programa de actividades populares pensadas para todas las edades.

Las fiestas, que se prolongarán hasta el 26 de julio, mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. No en vano, los festejos de La Piedad son los primeros del calendario estival trujillano y sirven de antesala a otras celebraciones marianas que se desarrollan en la localidad durante los meses de agosto y septiembre. Su origen está ligado a la devoción que desde hace años profesa el barrio a la Virgen de la Piedad, convirtiendo esta festividad en una de las señas de identidad de sus vecinos.

El programa arrancó este viernes con el inicio de la tradicional novena, que se celebrará diariamente hasta el día 25. Cada jornada comenzará a las 20.30 horas con el rezo del Santo Rosario y continuará a las 21.00 horas con la solemne eucaristía en honor a la Virgen.

Cartel de las fiestas. / Ayuntamiento de Trujillo

Uno de los momentos más emotivos llegará el viernes 24, cuando, tras la novena, tendrá lugar la presentación a la Virgen de los niños nacidos durante el último año, una ceremonia especialmente esperada por muchas familias del barrio.

El día grande será el sábado 25 de julio. Tras la misa mayor y la última jornada de la novena, la imagen de Nuestra Señora de la Piedad recorrerá las calles del barrio en la tradicional procesión, uno de los actos con mayor participación y devoción de estas fiestas.

Actividades para los más pequeños

La programación volverá a reservar un espacio destacado para el público infantil. Entre el 20 y el 25 de julio habrá juegos infantiles, actuaciones de Pepitos y sus amigos y una jornada de juegos acuáticos e hinchables, con el objetivo de que los más pequeños también sean protagonistas de las celebraciones.

Noches de verbena

Las noches estarán marcadas por la música y el ambiente festivo. El 23 de julio habrá una sesión de DJ; el 24, actuación de Javi Fate; el 25, la tradicional verbena popular acompañada de carrusel musical; y el 26 de julio, tras la tradicional puja, el cierre llegará con la actuación de José Cobos.

Las fiestas de La Piedad forman parte del calendario tradicional de barrios de Trujillo y conservan una esencia que ha sabido mantenerse con el paso del tiempo: la convivencia vecinal. Durante diez días, el barrio vuelve a convertirse en un lugar de encuentro para residentes, antiguos vecinos y trujillanos que regresan para compartir unas celebraciones donde la fe, la música y la vida en la calle siguen siendo los principales protagonistas.