Malpartida de Plasencia refuerza los controles de alcohol y drogas por San Cristóbal

Las fiestas de San Cristóbal ya están a la vuelta de la esquina en Malpartida de Plasencia y, con ellas, uno de los fines de semana más esperados del año para el municipio. Con el objetivo de que la celebración transcurra sin incidentes, el Ayuntamiento ha anunciado un refuerzo de los controles preventivos de alcohol y drogas en colaboración con la Policía Local y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Los dispositivos se instalarán en los accesos y en distintos puntos estratégicos del municipio durante los días festivos para velar por la seguridad de conductores y peatones.

Desde el Consistorio insisten en que el objetivo de estos controles no es sancionar, sino prevenir accidentes. "No queremos multar, queremos prevenir. El mejor control es el que da 0,0", señala el Ayuntamiento en un comunicado difundido en redes con motivo de las fiestas.

"Si bebes, no conduzcas"

El mensaje hace un llamamiento a la responsabilidad de vecinos y visitantes, recordando la importancia de planificar los desplazamientos si se va a consumir alcohol. En este sentido, recomienda utilizar los autobuses habilitados por el Ayuntamiento, designar un conductor alternativo o buscar otras opciones de transporte para evitar ponerse al volante.

"La seguridad es compartida. Si vas a beber, deja el coche. No te la juegues ni juegues con la vida de los demás", subraya el comunicado.

El Ayuntamiento recuerda que San Cristóbal es una de las celebraciones con mayor participación del calendario festivo local y confía en que la responsabilidad de todos permita disfrutar de la fiesta sin incidentes.

"Queremos que el lunes solo hablemos de lo bien que lo hemos pasado en San Cristóbal, no de ninguna tragedia", concluye el Consistorio, que lanza un último mensaje de concienciación: "Al volante, la única tasa segura es 0,0".