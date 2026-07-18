La comarca de las Villuercas, un escenario privilegiado para observar el eclipse de Sol este mes de agosto

Este mes de agosto volverá a producirse uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que pueden contemplarse desde la Tierra: un eclipse de Sol. Tendrá lugar el próximo 12 de agosto y será especialmente significativo, ya que se tratará del primer eclipse total visible desde la península Ibérica en más de un siglo, un acontecimiento excepcional que convertirá a España en uno de los grandes escenarios mundiales para la observación del cielo.

Aunque la franja de totalidad atravesará el norte del país, Extremadura disfrutará de un espectáculo igualmente extraordinario. En buena parte de la provincia de Cáceres el Sol quedará oculto en torno a un 97 por ciento, mientras que en la comarca de Villuercas la ocultación alcanzará aproximadamente el 98 por ciento, ofreciendo una imagen muy próxima a un eclipse total.

Con motivo de este acontecimiento, la comarca ya prepara una propuesta especial para vivir el fenómeno de una forma diferente. La actividad, organizada junto a Bodegas Cañalva, combinará la observación del eclipse con una experiencia en plena naturaleza y permitirá contemplarlo con todas las garantías de seguridad gracias al reparto de gafas homologadas y a la instalación de telescopios equipados con filtros solares específicos.

Como si el calendario hubiese querido reunir dos grandes espectáculos celestes en una sola noche, apenas unas horas después del eclipse llegará además el máximo de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas, uno de los fenómenos astronómicos más populares del verano.

Un eclipse que pasará a la historia

Los eclipses totales de Sol son acontecimientos poco frecuentes porque requieren una alineación prácticamente perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra. La Luna debe situarse exactamente delante del disco solar y proyectar su sombra sobre una estrecha franja del planeta.

El eclipse del 12 de agosto tendrá además una característica muy especial: se producirá al atardecer. La totalidad recorrerá España de oeste a este atravesando ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma.

Al encontrarse España en el tramo final de la trayectoria del eclipse, el Sol estará ya muy próximo al horizonte cuando alcance su máximo, lo que permitirá contemplar un paisaje completamente diferente al habitual. La luz adquirirá tonos metálicos, las sombras cambiarán de intensidad y el ambiente recordará durante unos minutos a un anochecer adelantado.

Villuercas, un balcón privilegiado hacia el cielo

La comarca de Villuercas-Ibores-Jara, declarada Geoparque Mundial por la Unesco, reúne unas condiciones especialmente favorables para disfrutar de este fenómeno.

Su relieve montañoso ofrece numerosos miradores naturales con amplias vistas hacia el oeste, un requisito imprescindible para observar un eclipse que tendrá lugar cuando el Sol apenas se encuentre a unos pocos grados sobre el horizonte.

Precisamente por ello, la actividad preparada en Villuercas pretende convertir la observación en una experiencia completa, combinando divulgación astronómica, paisaje y gastronomía en uno de los enclaves con menor contaminación lumínica de la provincia.

Cómo observar el eclipse sin poner en riesgo la vista

Los especialistas recuerdan que la contemplación del eclipse exige extremar las precauciones. Aunque el Sol aparezca casi completamente oculto, nunca debe observarse directamente sin protección adecuada, ya que la radiación ultravioleta e infrarroja continúa alcanzando la retina y puede provocar lesiones irreversibles.

La única protección válida son las gafas homologadas con certificación ISO 12312-2. Antes de utilizarlas conviene comprobar que no presentan arañazos, perforaciones ni desperfectos.

Quienes no dispongan de este material pueden recurrir a métodos indirectos de observación, como la proyección mediante una cartulina perforada. En cambio, deben evitarse soluciones caseras como radiografías, cristales ahumados o gafas de sol convencionales, que no ofrecen ninguna protección.

También resulta imprescindible utilizar filtros solares específicos en cámaras, prismáticos o telescopios. Mirar el Sol a través de estos dispositivos sin la protección adecuada puede causar daños inmediatos tanto en los equipos como en la vista.

Un fenómeno que atraerá a miles de personas

Al tratarse del primer eclipse total visible desde España en más de 100 años y no repetirse otro similar hasta 2053, se espera una elevada afluencia de visitantes hacia los mejores puntos de observación.

Los expertos recomiendan elegir con antelación un lugar elevado y con el horizonte oeste completamente despejado, además de acudir con suficiente tiempo para evitar problemas de tráfico o estacionamiento.

En los alrededores de Cáceres, espacios abiertos y miradores naturales permitirán contemplar un eclipse parcial cercano al 97 por ciento, ofreciendo una oportunidad excepcional para observar cómo el paisaje cambia de aspecto durante unos minutos.

Una noche que unirá dos espectáculos del universo

El 12 de agosto promete convertirse en una fecha difícil de olvidar para los aficionados a la astronomía. Primero llegará un eclipse que oscurecerá el cielo como hacía más de un siglo que no ocurría en España. Después, cuando la noche termine de caer, las Perseidas volverán a dibujar estelas luminosas sobre el firmamento.

Dos fenómenos excepcionales separados por apenas unas horas que recuerdan que, a veces, los mayores espectáculos del verano no están en la tierra, sino mirando hacia arriba.