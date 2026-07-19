Casi 50 años organizando San Cristóbal, en un verano repleto de actividad en Malpartida de Plasencia

La Asociación Cultural San Cristóbal lleva 48 años trabajando para que Malpartida de Plasencia mantenga una de sus celebraciones más arraigadas. Creada en 1978 por un grupo de camioneros y trabajadores de la construcción, el colectivo ha transformado lo que comenzó como un encuentro entre amigos en una fiesta que ocupa un lugar destacado en el calendario estival de este municipio del norte de Cáceres.

La celebración, que tiene lugar este fin de semana, se ha integrado en un Verano Cultural y Deportivo cargado de propuestas organizadas por el ayuntamiento chinato, que también colabora en San Cristóbal. La presidenta de la asociación, Ana María Muñoz Núñez, ha señalado que San Cristóbal es ya "una fiesta grande del pueblo, junto con la feria y las fiestas del patrón".

Fotogalería | La Asociación Cultural San Cristóbal de Malpartida de Plasencia se vuelva con sus fiestas / Toni Gudiel

De una imagen prestada a una ermita propia

Ana María explica que San Cristóbal es el patrón de los conductores y, en los primeros años de la asociación, no disponían de una talla propia y tenían que solicitar una imagen a El Barrado para poder desarrollar los actos religiosos.

Con el paso del tiempo, los miembros del colectivo levantaron una pequeña ermita y adquirieron la imagen que se conserva en ella. Desde entonces, la programación ha ido creciendo en participantes, actividades y necesidades organizativas. De hecho, la presidenta destaca que las fiestas "cada año van a más".

Diecisiete personas al frente

La asociación está formada actualmente por 17 personas, seis mujeres y once hombres, que se reparten las distintas responsabilidades. Sus integrantes preparan la programación, gestionan las contrataciones y se ocupan del montaje y desmontaje de escenarios, barras, toldos para garantizar la sombra y demás infraestructuras. "Las mujeres ocupamos los principales cargos, pero los hombres tienen el trabajo físico más duro", explica.

Ana María se incorporó en 1998 junto con Sandra Módenes, después de que el colectivo decidiera contactar cada año con jóvenes que acababan de obtener el permiso de conducir. Ambas fueron las primeras mujeres de la asociación.

Los pilares del colectivo

Tres de las personas vinculadas a los primeros años de la asociación continúan formando parte de ella: Emilio Serrano, Félix Martín y Carlos Pastor. Muñoz los define como "los pilares" del colectivo por su implicación durante décadas y por haber contribuido a transmitir la celebración a las nuevas generaciones.

La continuidad de estos veteranos y la incorporación progresiva de otros vecinos han permitido conservar el carácter popular de San Cristóbal. La asociación se encamina así hacia su medio siglo de existencia sin perder el objetivo con el que nació: reunir al pueblo en torno a su patrón y organizar unas fiestas abiertas a todas las edades.

Una jornada de convivencia

En cuanto a la programación de este fin de semana, las actividades han comenzado este sábado y todas se celebran en el paraje conocido como San Cristóbal, ubicado a la salida de Malpartida en dirección a Jaraíz de la Vera. Es allí donde se construyó la ermita.

La jornada del sábado ha contado con grandes toboganes acuáticos, un pincho popular de caldereta de cierva y música durante las primeras horas de la tarde. Por la noche, ha habido actuaciones para los más pequeños, con magia y cantajuegos, antes de la actuación de la orquesta La Brújula. Además, numerosas familias han acudido al recinto con sus mesas, sillas y neveras para compartir la cena y prolongar la convivencia hasta la madrugada.

Los actos de este domingo

La celebración concluirá este domingo en Malpartida de Plasencia con una misa en honor a San Cristóbal, a las 11.30 horas en el exterior de la ermita, donde la asociación instalará el altar, bajo la zona cubierta con toldos.

Después del oficio religioso, se celebrará la tradicional subasta para introducir la imagen en el templo y la procesión con el Santo hasta la ermita. Además, a continuación, los mayordomos ofrecerán un convite con dulces típicos y la programación incluirá también el sorteo de 40 paletillas y jamones, otra iniciativa que mantiene enganchados a chinatos y visitantes hasta la tarde.

Un trabajo que continúa al terminar la fiesta

Pero, cuando la fiesta termina, la labor de la asociación no finaliza, al contrario, sus miembros deben recoger el recinto, desmontar las instalaciones y dejar preparado el paraje después de dos jornadas de actividad.

Ana María destaca que el colectivo también se encarga de contratar una ambulancia de Cruz Roja con un enfermero y un técnico y este dispositivo se completa con voluntarios de Protección Civil y con la Policía Local de Malpartida, para atender las necesidades de seguridad de una celebración que congrega a un elevado número de personas.

El apoyo del ayuntamiento

La presidenta del colectivo señala también que la barra que instalan durante las fiestas constituye su principal fuente de ingreso, por lo que el respaldo económico del ayuntamiento resulta esencial para desarrollar una programación como la que organizan.

Así, Ana María destaca que el consistorio que dirige Raúl Barrado "ha potenciado mucho la fiesta a través del Verano Cultural". A su vez, en ambas jornadas, se fletan autobuses entre el casco urbano y el paraje para facilitar el desplazamiento, reducir el tráfico en la carretera comarcal y evitar problemas de aparcamiento.

Un verano sin descanso

San Cristóbal forma parte de una extensa programación municipal para dotar de actividades a Malpartida durante el verano. Ha comenzado en julio con un taller de iniciación a la marcha nórdica, partidos de fútbol y vóley playa. El calendario incluye también una ruta ciclista nocturna el 31 de julio, una liga de petanca y el Memorial Adri de fútbol 7.

Durante agosto, se celebrarán rutas de senderismo nocturno, torneos de spikeball, baloncesto 3x3 y bádminton, además de la Subida al Cerro Canalizo-Memorial Goyo. La oferta cultural se completará con conciertos de la Coral Municipal Julio Terrón, una noche de zarzuela, un viaje al Festival de Teatro de Mérida, actuaciones musicales, el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo y el Carnaval de Verano Nocturno del 15 de agosto.